Sénégal: Inauguration de la station de mesure de la qualité de l'air à Pikine - Un pas vers un avenir durable

L'économie sénégalaise subit, chaque année, une perte de 900 milliards de francs CFA, selon une étude réalisée par le CETUD en 2022, en raison des dysfonctionnements causés par la pollution automobile, la congestion, l'insécurité routière et le bruit. Ces pertes représentent environ 6% du Produit intérieur brut (PIB) national. La pollution atmosphérique liée au trafic routier est la principale externalité, responsable de 56% des pertes, suivie par la congestion, qui contribue à 26%. Les impacts de la sécurité routière et des émissions de gaz à effet de serre représentent respectivement 10% et 7%, tandis que le bruit contribue à 1% des nuisances. D'où l'importance de la mise en place de la station de mesure de la qualité de l'air à Pikine.

La ville de Pikine a accueilli l'inauguration d'une nouvelle station de mesure de la qualité de l'air, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu, un projet d'envergure qui vise à surveiller en temps réel la pollution atmosphérique. Lors de cette cérémonie, le maire de la ville a exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, ainsi que le CETUD, pour leur collaboration dans l'installation de cette station.

« C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à l'hôtel de ville de Pékin pour l'inauguration de la station de mesure de la qualité de l'air », a déclaré le maire. Il a souligné l'importance de cette initiative, affirmant que « cette installation nous permet d'assurer une veille sur la pollution de l'air ambiant et d'avoir des rapports sur la pollution afin de prendre, en collaboration avec les autorités compétentes, les décisions appropriées. »

%

Le maire a également rappelé le rôle essentiel de la ville dans la protection de l'environnement, conforme à l'article 171 du Code général des collectivités territoriales. « Nous sommes chargés de veiller à la protection de l'environnement en prenant, entre autres, des mesures pour empêcher ou supprimer la pollution et les nuisances », a-t-il ajouté.

Il a souligné l'importance de la station pour identifier les principales sources de pollution dans la ville, notamment en raison des activités économiques, du transport et des industries. « Nous comprenons donc toute l'importance que revêt cette station. La ville de Pékin veillera à sa sécurité, comme elle veille à la sécurité de ses propres installations», a-t-il dit

La représentante du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, Madame Kébé, a pris la parole pour évoquer l'importance de la coopération entre le CETUD et le ministère de l'Environnement. « Le CETUD soutient les efforts du ministère en charge de l'environnement dans la mise en place du Centre de gestion de la qualité de l'air, l'acquisition des différentes stations de mesure de la qualité de l'air », a-t-elle déclaré.

La station inaugurée hier, mardi, est la septième du département de Pikine et a été acquise dans le cadre du projet de bus rapide transit (BRT) pour un montant de 211 millions de francs CFA. « Elle permet actuellement de disposer d'un suivi de la qualité de l'air dans le département de Pikine, qui abrite la plus grande unité de production du Sénégal comme la gare des baux maraichers, le marché Elh Oumar Tall de Thiaroye, le marché central au poisson entre autres», a souligné Madame Kébé.

Elle a également noté que le CETUD s'est engagé à investir pour un air pur, en mettant en place des stations de mesure dans des zones critiques de la ville. « C'est donc tout ce parcours que nous devons continuer à développer ensemble, tant le CETUD, le ministère en charge de l'environnement, les collectivités territoriales que tous les acteurs qui œuvrent pour la qualité de l'air », a-t-elle conclu.

L'inauguration de cette station par le nouveau préfet de Pikine marque une étape importante dans les efforts du CETUD pour améliorer la qualité de l'air et promouvoir un développement durable. Grâce à cette initiative, les autorités espèrent sensibiliser le public sur les enjeux de la pollution et encourager une mobilisation collective pour un avenir plus sain.