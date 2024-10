Congo-Kinshasa: EcoNews - « Révision de la Constitution : l'UDPS tombe le masque ! »

La question sur la révision de la constitution occupe une place de choix dans les colonnes des journaux parus ce mercredi dans la capitale congolaise. « Révision de la Constitution : l'UDPS tombe le masque ! » ouvre le bal et fait remarquer dans un contexte politique déjà tendu, l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) a récemment franchi un cap décisif en annonçant son intention de réviser ou de remplacer la Constitution du 18 février 2006, héritée de l'ancien président Joseph Kabila.

Selon cet hebdomadaire, cette déclaration a été faite lors d'un rassemblement animé de militants, où Augustin Kabuya, Secrétaire général du parti, a exprimé le désir ardent de faire table rase de ce texte constitutionnel, qu'il qualifie de « Constitution des étrangers».

Ce portail indique que cette initiative fait suite à une première tentative d'une mystérieuse organisation de la Société civile, qui avait lancé un ballon d'essai pour une campagne de sensibilisation en faveur d'une révision constitutionnelle. En prenant la parole de manière aussi franche, notre EcoNews, l'UDPS joue le va-tout pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir acquis au terme de l'alternance de janvier 2019.

A ce sujet, la Référence Plus rapporte que le président de l'ONG ASADHO n'a pas traîné pour réagir à la stratégie de l'UDPS de modifier la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC), au profit du Chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce quotidien note que le projet d'une nouvelle Constitution pour la RDC a été présenté, samedi 19 août, dans une conférence à Kinshasa, par le professeur Isidore Ndaywel. Selon ce tabloïd, ce professeur a proposé de modifier certaines dispositions de l'actuelle Constitution, qui existe depuis 2006, pour avoir, notamment, un vice-président à la place d'un premier ministre, et que la durée du mandat présidentiel passe de 5 à 9 ans non renouvelable.

Alors que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé sur l'avenir de l'actuelle constitution, révèle Forum des AS, le microcosme politique est déjà en ébullition. Faut-il élaborer une nouvelle constitution à présenter au peuple pour un référendum ou faut-il modifier certaines dispositions de l'actuelle loi suprême du pays ? s'interroge ce quotidien qui fait remarquer que l'UDPS et sa mosaïque ont déjà pris position pour la première hypothèse. Tandis que Lamuka de Martin Fayulu et Ensemble de Moïse Katumbi ne veulent pas entendre parler d'une quelconque retouche de la loi des lois, "Touche pas à ma constitution" : tel est leur cri de guerre », signale Forurm des As.

Infos 27 signale que Le débat sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo s'intensifie après les déclarations du député national et secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui a réaffirmé son soutien à cette démarche lors d'un discours dans sa circonscription le 29 septembre 2024. Pour Kabuya, rappelle ce portail, la révision constitutionnelle est nécessaire pour lever les obstacles institutionnels qui freinent l'efficacité de l'État. Face aux critiques, poursuit ce tabloid, il plaide pour un débat constructif et annonce une campagne de sensibilisation afin de démontrer les bienfaits de cette mise à jour de la loi fondamentale.

Congo Nouveau reprend la correspondance particulière d'André-Claudel Lubaya, estimant qu'il faut éviter de s'en référer à la Constitution pour justifier l'absence de réponses politiques qu'on a du mal à donner aux attentes populaires. Dans les colonnes de cet tabloïd, le président du parti politique Union Démocratique Africaine Originelle indique je cite : « toutes les dispositions de cette Constitution sont bonnes et aucune d'elles n'empêche Félix Tshisekedi, de se mettre au travail. Qu'il se concentre sur l'essentiel, pour s'ouvrir éventuellement une porte d'entrée dans l'histoire », fin de citation.

Pour sa part, le Phare change de chapitre et revient sur l'installation du nouveau directeur de l'Union de la presse du Congo (UNPC). Après avoir procédé à la remise-reprise avec l'équipe sortante, signale ce quotidien, le comité Kamanda a fait un tour d'horizon rapide de la situation actuelle de l'Union et promet de procéder incessamment à un état des lieux global et tiendra informés journalistes et autres sociétaires en temps voulu.