Afrique: L'accès universel à l'information en Afrique centrale - Un défi majeur pour les gouvernements

C'est ce qui ressort de la conférence régionale Afrique Centrale , en marge de la célébration de la Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information en Afrique Centrale ( AUIAC) tenue ce 1octobre au siège régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun.

C'est sous le thème de «l'intégration de l'accès à l'information et de la participation dans le secteur public » que ladite conférence en présentielle et en ligne à laquelle ont pris part le Directeur Général du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale Paul Coustère et les différents ministres en charge de la communication des États de l'Afrique Centrale, dont l'objectif global tel que libellé par la Direction Générale de I'UNESCO à Paris, était axé sur la mise en place et mise en oeuvre par les Gouvernements des politiques d'accès à l'information dans les différents États membres.

Ces échanges très enrichissantes les unes que les autres ont permis de mettre l'accent sur le rôle des acteurs, notamment ceux relevant de la société civile dans la garantie de la formulation desdites politiques et les avancées enregistrées dans une perspective de partenariat Gouvernement-OSC; avec une documentation sur les bonnes pratiques pour la sous-région; surtout celles ayant trait à la pacification des conflits socio-politiques ou armés dans les pays de la sous-région avec un effet induit sur l'inclusion sociale et le développement participatif durable.

%

De façon globale après intervention des ministres en charge respectivement de la communication en Afrique Centrale, l'accès à l'information est une réalité au Congo, en RCA, au Gabon, au Cameroun au sein des services publics, privés, médias sociaux, selon madame la ministre de la communication du Gabon Laurence Ndong, «notre pays occupe la 38e place mondiale pour l'accès à l'information, nous avons réalisé en 6 mois l'extension de la Télé, Radio, Internet dans certaines localités au Gabon» précise t-elle.

Néanmoins notons tout de même que quelques défis restent à relever pour l'accès universel à l'information dans tous les pays de l'Afrique Centrale avec l'intégration de l'intelligence artificielle , point essentiel relever par le Directeur Général de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale partenaire technique de cette journée lancée officiellement ce 1er octobre au Ghana.

Pour y faire face , le ministre de la communication en république démocratique du Congo lors de son propos affirme qu'«avec l'avancée du numérique et les défis à relever, c'est la lutte contre les Fake News avec la mise en place d'une coopération sous-régional entre nos États».

Pour la ministre du Gabon Laurence Ndong «très bientôt la mise sur pied d'une radio panafricaine Africa n° 1 pour une disponibilité universelle de l'accès à l'information dans les autres pays de l'Afrique Centrale».

Il faut le préciser, en Afrique centrale, seul l'Angola s'est doté d'une loi sur l'accès à l'information inspirée du modèle de l'Union Africaine ( UA) . Des projets de textes sont en cours d'examen en République Démocratique du Congo (RDC) au Burundi , au Cameroun d'après l'intervention de René Emmanuel Sadi, Ministre de la Communication, une loi est entrain d'être rédigée sur l'accès à l'information selon la loi type de l'Union Africaine.

De nombreux défis spécifiques sont régulièrement cités pour justifier cette avancée lente de la législation sur l'accès à l'information dans la sous-région. Il s'agit notamment "des résistances bureaucratiques et politiques, l'insuffisance des infrastructures, le manque de capacité et la sensibilisation limitée des citoyens. Dans certains cas, les crises sécuritaires et même sanitaires telle que COVID-Ebola, Mpox" sont des prétextes pour le durcissement des politiques liées à la circulation de l'information.

Les chiffres sont énoncés en Afrique Centrale par exemple le taux moyen de pénétration de l'internet en janvier 2024 est de 38,85%. Celui de la téléphonie mobile est estimé à 71,12%. La croissance du nombre d'utilisateurs d'internet dans la sous-région est estimée à une moyenne de 49,11. D'ici 2030, la région de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) devrait avoir un taux de pénétration des smartphones de 80% et une couverture 4G d'environ 48%. Cet essor de la technologie numérique ouvre d'importantes perspectives que peuvent saisir les gouvernements.

Outre l'intervention des gouvernements, l'avancement de l'accès à l'information dans des secteurs critiques tels que "l'environnement, la santé, les TIC" étaient au menu de cette conférence, le rôle des instruments normatifs de l'Union africaine, et d'autres organisations intergouvernementales, avec la mise en lumière de divers aspects de l'intégration de l'accès à l'information.

Les coeurs de cible de cette conférence à savoir les: responsables des structures publiques des pays de l'Afrique centrale et surtout les responsables en charge de la communication ou de l'accès à l'information; les responsables des syndicats et associations des professionnels des médias; les expert(e)s (universitaires) du domaine des médias, de la liberté d'expression et d'information et des droits humains; les professionnel (le)s des médias et les journalistes d'Afrique centrale; les OSC's des pays de l'Afrique centrale travaillant dans le domaine de l'accès à l'information, sont désormais outiller sur les défis et les enjeux à relever pour un accès universel de l'information dans les pays de l'Afrique Centrale afin de faire bloc aux barrières frontaliers malgré l'avènement des nouvelles technologie.

CONTEXTE DE CETTE JOURNÉE.

L'accès à l'information est un pilier indispensable qui permet la libre circulation des informations et favorise la promotion et la protection des droits de l'homme. En octobre 2019 la 74ème Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 28 septembre comme jour de célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information (IDUAI), déjà adopté par la résolution (38C/70) de la Conférence générale de l'UNESCO le 17 novembre 2015. Cette journée est l'occasion pour l'UNESCO d'accentuer le plaidoyer, le renforcement des capacités et les diverses actions en soutien aux États afin de rendre l'information de plus en plus accessible aux populations du monde entier.