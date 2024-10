Burkina Faso: En septembre, les Forces combattantes ont engrangé de grandes victoires contre les terroristes

Durant le mois de septembre, les Forces combattantes, avec l'appui des vecteurs aériens, ont mené des opérations dans plusieurs localités du Burkina. De nombreux terroristes ont été neutralisés et du matériel récupéré ou détruit, selon des sources sécuritaires contactées mardi par l'AIB.

Le 30 septembre 2024, en fin de matinée, les recherches des vecteurs aériens dans le Sahel ont permis de détecter, dans la zone de Fadar-Fadar, plusieurs centaines de terroristes à moto qui avançaient vers les positions amies. Après une minutieuse observation, les opérateurs aériens ont lancé un puissant missile dans le groupe, au moment où les malfaiteurs faisaient une pause sous des arbustes pour peaufiner les derniers réglages. Les rescapés se sont dispersés, mais les frappes ne faisaient que commencer. Les avions de chasse sont entrés en action et ont traqué l'ennemi.

Plusieurs assaillants ont été neutralisés et leurs cadavres jonchaient l'itinéraire de leur fuite. Outre Fadar-Fadar, les Forces combattantes ont défait des terroristes ,le 29 septembre 2024, dans la région du Centre-Nord. Ainsi, les recherches ont permis de détecter un groupe de plusieurs criminels près d'une forêt à Silgadji, en pleine préparation d'une attaque contre des unités amies.

Alors que de nombreux criminels complotaient sous les arbres, un vecteur aérien a lâché un missile au beau milieu de leur dispositif, brûlant les assassins avec leur logistique. Au même moment, les combattants du ciel ont rattrapé des criminels dans la zone de Korko. Les terroristes ont été foudroyés efficacement. Autre lieu, même détermination et même vigilance pour les Forces combattantes. Le 25 septembre 2024, après plusieurs jours de recherche et de renseignements dans la région de l'Est, des criminels ont été repérés dans un camp d'entraînement près d'une forêt. Ils étaient nombreux et s'entraînaient sans gêne.

%

Après trois jours d'observation, l'armée de l'air a décidé de mettre fin à cette « récréation ». Le 28 septembre 2024, après un entraînement intense, ces terroristes ont rejoint leur lieu de repos situé dans un hameau abandonné. Au milieu de la nuit, un puissant missile a été largué sur eux, causant un maximum de perte. Durant le reste de la nuit, les vecteurs aériens se sont occupés des rescapés. Dans le même temps, des criminels ont été repérés dans la zone de Mansila, cachés dans un bâtiment. Ils ont été frappés efficacement. Tout comme à Mansila, les terroristes, en grand nombre, qui s'approchaient dangereusement, le 18 septembre 2024, de Tankoualou (Est) pour une attaque de grande envergure, ont connu le même sort.

Pendant leur rassemblement sous des arbres, les pilotes ont d'abord envoyé un gros missile qui a nettoyé un large périmètre. Puis, les frappes se sont multipliées contre les fuyards qui cherchaient à se cacher dans les buissons. Même ceux qui rampaient à quatre pattes pour éviter d'être découverts par les vecteurs aériens n'ont pas échappé. Un missile a frappé un dernier groupe camouflé dans un arbuste. Le 12 septembre 2024, l'armée burkinabè avait réussi le même exploit dans la forêt de Singou (Région de l'Est). Ce jour-là, des terroristes se rassemblaient en vue d'attaquer une position des FDS.

Les vecteurs aériens ont d'abord repéré les assassins tapis sous un grand arbre avant de leur envoyer un missile. Les rescapés, réfugiés sous un grand arbre près d'un cours d'eau, ont également été calcinés. Deux d'entre eux ont tenté en vain de fuir avant de périr. Notons enfin que, le 9 septembre 2024, les Forces combattantes ont eu vent d'une probable attaque à Djibo. Les vecteurs aériens se sont déployés et ont découvert un groupe de criminels ayant infiltré un hameau abandonné au nord de la ville et bien camouflés. Une première attaque a visé un groupe sous un arbre. Les assassins qui se trouvaient dans les maisons ont pris la fuite.

Ils n'iront pas loin, car la multiplication des frappes les a emportés. Dans la matinée du 10 septembre 2024, des unités terrestres ont achevé le travail et récupéré le matériel encore utilisable. Plusieurs criminels ont été anéantis et des armes et motos récupérées.