Angola: Le pays présente des politiques de soutien aux MPME à Genève

Luanda — Le président du Conseil d'administration de l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), João Nkosi, a présenté lundi, à Genève (Suisse), les politiques angolaises pour ce secteur dans le cadre du Plan National pour le développement 2023-2027.

L'information est contenue dans une note de la Mission Permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres Organisations Internationales à Genève, à laquelle l'ANGOP a eu accès.

Le secteur privé, en particulier les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), joue un rôle central dans la création d'emplois, la création de richesse pour les familles, ainsi que dans la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays, comme indiqué dans le document.

Le responsable de l'INAPEM a abordé cette question lors de la XIème session de la réunion pluriannuelle d'experts en investissement, innovation et entrepreneuriat pour la formation productive et le développement durable, promue par l'ONU Commerce et Développement (CNUCED), tenue le 30 septembre et le 1er octobre, dans ce pays européen.

Lors de l'événement auquel ont participé des experts de plus d'une centaine de pays, João Nkosi a souligné que les politiques angolaises de soutien aux petites entreprises et à l'entrepreneuriat sont alignées sur les priorités de développement plus larges du gouvernement, à savoir le développement du capital humain et la sécurité alimentaire, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

« Concrètement, l'Angola a travaillé intensément, ces dernières années, pour favoriser l'émergence de petites entreprises capables de contribuer au développement du pays. En ce sens, plusieurs actions ont été entreprises pour promouvoir l'entrepreneuriat », a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, le responsable a souligné la création d'une plateforme de certification en ligne pour les micros, petites et moyennes entreprises, qui a déjà enregistré plus de quarante-cinq mille entreprises, dont dix mille ont été certifiées en un an, soit de 2023 à 2024.

D'autre part, plus de quatre-vingt mille entrepreneurs, dont plus de soixante pour cent de femmes, ont été formés et plus de deux mille entreprises ont reçu des financements pour entreprendre diverses activités.

Des idées ont été partagées visant à créer un cadre juridique pour réguler les activités des startups.

De même, avec le soutien de la CNUCED, des actions ont été développées pour que l'Angola dispose d'un agenda national pour promouvoir l'entrepreneuriat.

Les actions développées par le gouvernement comprennent la création de l'association angolaise des startups et des entrepreneurs, un réseau national d'incubateurs pour promouvoir les initiatives innovantes et l'organisation de trois éditions des « Angola Startup Summits », avec plus de 400 startups enregistrées sur une période de trois ans.

Les actions comprennent la participation à plusieurs événements internationaux visant à promouvoir les entrepreneurs et les startups, tels que le Web Summit à Lisbonne et à Rio de Janeiro, et la préparation d'une proposition de législation visant à réglementer les activités des startups.

La création du Fonds national pour l'emploi d'Angola, visant à fournir des ressources financières à des initiatives publiques et privées qui facilitent l'intégration des diplômés et des chômeurs sur le marché du travail, ainsi que la promotion des petites entreprises et de l'entrepreneuriat des jeunes, font également partie des actions menées par le gouvernement.