Togo: Le pays face au défi environnemental

Entre 2020 et 2023, le Togo a connu une augmentation de 1,2 % de son parc de climatiseurs, atteignant près de 1,3 million d'appareils selon un inventaire réalisé récemment.

Cette hausse rapide de l'utilisation, bien qu'essentielle pour lutter contre la chaleur, soulève d'importants défis environnementaux, notamment en ce qui concerne la gestion de ces équipements en fin de vie.

Si les climatiseurs offrent un confort indispensable dans un pays où les températures peuvent être élevées, leur fin de vie pose un véritable problème.

En effet, ces appareils contiennent des substances toxiques, notamment des réfrigérants nocifs pour la couche d'ozone et le climat.

Actuellement, une fois hors d'usage, beaucoup de ces climatiseurs sont abandonnés sur la voie publique ou donnés à des artisans qui en récupèrent et revendent certaines pièces, souvent sans les précautions nécessaires.

Cette gestion informelle des déchets électroniques et électriques (DEEE) est loin d'être satisfaisante et contribue à la pollution de l'air et des sols.

Le manque d'infrastructures adaptées et d'une politique de recyclage efficace aggrave cette situation, alors que le nombre d'appareils hors service ne cesse d'augmenter. Les substances contenues dans ces appareils représentent un danger non seulement pour l'environnement, mais également pour la santé publique.

Face à cette situation, il devient urgent d'adopter une politique de recyclage efficace qui inclut à la fois les particuliers, les entreprises, et l'administration publique. Le secteur public, en particulier, dispose d'un parc important de climatiseurs dont la gestion en fin de vie doit être encadrée par des normes strictes.

Le ministère de l'Environnement est actuellement en train de travailler sur cette question cruciale.

L'objectif est de mettre en place un système de gestion des déchets qui permette de récupérer les appareils usagés dans des conditions sécurisées, d'extraire les substances dangereuses et de recycler les matériaux dans le respect des normes environnementales.

Une sensibilisation à grande échelle des citoyens et des entreprises est également nécessaire pour encourager une meilleure gestion des climatiseurs dès leur acquisition jusqu'à leur fin de vie.

Une responsabilité collective

Le défi de la gestion des climatiseurs en fin de vie au Togo ne concerne pas seulement les autorités publiques, mais aussi les entreprises et les citoyens.

Il est essentiel que chacun prenne conscience de l'impact environnemental de ces appareils et adopte des comportements responsables, en privilégiant par exemple des équipements plus écologiques et en participant à des programmes de collecte et de recyclage.

La mise en place d'une politique nationale de recyclage pourrait constituer une étape décisive pour protéger l'environnement togolais et lutter contre le réchauffement climatique. En agissant dès maintenant, le Togo peut non seulement réduire son empreinte écologique, mais aussi contribuer à la préservation de la santé publique et à la protection des ressources naturelles.

L'avenir des climatiseurs ne doit plus être synonyme de pollution, mais de gestion responsable et durable des équipements de refroidissement.