Madagascar: Judo - International de Vannelles - La diaspora éliminée en phase de groupe

Pas de phase finale. L'équipe de la Diaspora Judo Malgache a été éliminée dès la phase de groupe au 19e tournoi international par équipe de Vannelles Label A. La compétition s'est tenue ce week-end au Hall Nelson Mandela à Aix-en-Provence. La formation n'a remporté aucune victoire en phase éliminatoire.

L'équipe malgache, composée de Tiavina Ratsimbazafy (-66 kg), Rivo Rico (-73 kg), Gabriel Randrianaridera (-73 kg), Lalatiana (-81 kg), José Ralaitsizafy (-90 kg) et Royal Rakotoarivony chez les plus de 90 kg, s'est inclinée devant les formations de TBAM Occitanie 1 Toulouse et d'Ours de Grisolles. Gabriel a rejoint l'équipe de la diaspora pour la première fois, tandis que José vient de faire son retour après 14 ans de pause. Les porte-drapeaux malgaches n'ont donc pas pu accéder à la phase finale de la compétition, alors qu'ils étaient classés cinquièmes l'an passé.

Dans le calendrier des activités de la Diaspora Judo Malgache, dirigée et animée par l'olympien et porte-drapeau malgache aux Jeux olympiques de Londres 2012, Fetra Ratsimiziva, la prochaine compétition sera le tournoi international d'Andorre, réservé aux vétérans de plus de 30 ans.