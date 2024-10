Madagascar: Ceo Summit - Des délégations d'investisseurs attendues

La Grande île se prépare à accueillir le rendez-vous des chefs d'entreprises de l'océan Indien lors du CEO Summit, qui se tiendra les 5 et 6 décembre à Antananarivo. Des délégations d'investisseurs de premier ordre sont attendues pour cet événement.

Le carrefour des investisseurs. Plus de trois cents décideurs seront à Antananarivo pour discuter des secteurs d'avenir, en quête d'innovations et de partenariats à Madagascar et dans l'océan Indien. Ce sera à l'occasion du CEO Summit, le rendez-vous annuel des chefs d'entreprises de l'océan Indien qui se tiendra en décembre.

Plusieurs investisseurs de classe mondiale seront de la partie. Les organisateurs du sommet confient également être en «discussions avancées avec des délégations d'investisseurs venant des Émirats Arabes Unis, des pays d'Europe, ou encore avec le MEDEF International (Mouvement des Entreprises de France) pour prendre part aux rencontres et aux tables rondes avec des chefs d'entreprises et les autorités de la région à l'occasion de ce sommet», ont-ils fait savoir hier dans un communiqué de presse.

Quoi qu'il en soit, les entreprises de l'océan Indien qui seront à Madagascar sont aussi à pied d'oeuvre pour participer à cet événement et montrer les dernières innovations dans leurs secteurs d'activité respectifs.

Partenariats stratégiques

Ils opèrent dans plusieurs domaines porteurs très variés, à l'instar de l'industrie, de l'agroalimentaire, du tourisme, des nouvelles technologies, du BTP, de l'énergie renouvelable ou encore de l'économie bleue. Ces secteurs constituent, selon le comité d'organisation, « Une réserve d'opportunités conséquente, aussi bien pour les échanges intérieurs que pour une plus grande ouverture à la mondialisation», indique cette plateforme. La Grande île ainsi que les participants à ce sommet envisagent de nouer des partenariats stratégiques pour avancer ensemble.

L'objectif est d'aller vers la création d'impacts positifs et durables sur l'économie. «Le CEO Summit s'inscrit dans cette logique d'impulser davantage d'ambitions et d'innovations dans les secteurs d'investissement sur lesquels les dirigeants d'entreprise gagneront à créer plus de croissance et plus d'impacts pour faire prospérer l'économie de la région», indique-t-on.

« Pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, cet événement représente une occasion de faire avancer ses objectifs, de stimuler la croissance économique du pays en développant et en diversifiant le secteur industriel. Il est temps de profiter des avantages liés aux accords commerciaux, que ce soit sur le plan international ou régional. Ensemble, avançons à rendre plus fort le tissu industriel malgache», a déclaré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, qui coparraine ce sommet aux côtés du ministère des Affaires étrangères et celui des Finances ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Le déroulé thématique du CEO Summit, qui donnera notamment place à des intervenants de classe mondiale, est conçu par un comité dédié dans lequel collaborent notamment le SIM, l'EDBM, l'ONUDI, l'UNCDF, le CNIM, le GEM, le FIVMPAMA, le GFEM, le JPM, la CCIFM, la CANCHAM, ainsi que d'autres groupements et chambres de commerce partenaires.