Togo: Le Maire intérimaire, Edoh Komi, et ses pairs, en inspection dans les unités de production de Pure water

Que boivent les populations de Golfe 2 en termes d'eau ? Pour répondre efficacement à cette interrogation et amener les producteurs de pure water à se conformer aux exigences hygiéniques, une délégation de la Mairie de la Commune de Golfe 2, Bè Centre, conduite par le maire principal intérimaire, Edoh Komi avec à ses côtés, le 3ème adjoint, Sylvestre Massama-Esso Assiah et le Conseiller Alfa Wiyaou, était en visite ce Mardi 1er Octobre 2024 dans les unités de productions de trois structures productrices de ces eaux, se trouvant sur son territoire communal.

Il était question pour cette délégation de constater de visu les conditions dans lesquelles ces eaux sont produites mais également les conditions de travail des employés. Perfect Water, Delice et Akofa, ce sont les trois principales unités de production qui ont accueilli la délégation communale.

Edoh Komi a indiqué qu' « il s'agissait pour nous de veiller à la qualité de l'eau que ces unités-là mettent à la disposition des populations pour leur consommation. Nous avons estimé que c'est de notre devoir de nous en occuper parce que l'eau c'est la vie. Si l'eau est potable, est consommable, je crois que nous aurons des populations en bonne santé à travers l'eau qu'elles boivent ». à sa suite, le Conseiller municipal et président de la Commission Affaires sociales de la Mairie de la Commune de Golfe 2, Alfa Wiyaou, a ajouté, « on est soucieux des conditions de vie de nos administrés.

Raison pour laquelle on a décidé de faire cette descente sur le terrain, non seulement pour voir les conditions dans lesquelles l'eau qu'on appelle communément pure water, que pratiquement 98% de la population consomme sont produits et conditionnés. On a vu qu'il y a de l'effort qui se fait. A part quelques recommandations à l'endroit de ces entrepreneurs, il y a une satisfaction générale du côté sanitaire par rapport à l'eau, celle que la population de la Commue de Golfe 2 boit ».

Quant au DST (Directeur des Services Techniques), Edem Messan Evoda, il a signifié que « trois unités de production de pure water visitées ». Et, a-t-il poursuivi, « de cette tournée, il en ressort qu'il y a véritablement des choses à améliorer au niveau de ces unités de production. Il y a des efforts qui sont déjà faits. Nous les avons notés mais nous allons leur faire-part de nos recommandations pour pouvoir mieux fonctionner.

Donc nous avons fait des constats liés aux conditions d'hygiène, aux conditions de travail du personnel. Tous ces constats leur seront notifiés pour qu'éventuellement nous puissions prendre les dispositions pour améliorer tout cela. C'est une initiative louable et nous pensons reproduire ces genres d'initiatives pour qu'au niveau de notre commune, les unités de productions, les unités industrielles puissent bien fonctionner pour le bénéfice des populations ».

En attendant les recommandations, on peut à l'aune des informations communiquées par le gérant de la société Akofa, une des structures visitées, Pierre Esseh, retenir que les unités de production d'eau potable, pure water, ont besoin, pour leur exploitation, d'un agrément, d'un certificat de salubrité renouvelable chaque six mois, et enfin un certificat de mise sur le marché délivré par le ministère du Commerce.

Aussi, est-il indispensable, pour le personnel utilisé dans les salles de production, d'observer les mesures d'hygiène, en portant des chapeaux, des uniformes, et se désinfecter les mains et les pieds avant l'accès à la salle de production. Si des efforts sont faits, certaines de ces structures visitées reconnaissent toutefois sur la base des dernières recommandations de l'équipe d'inspection qu'il y a à « renforcer la procédure d'hygiène pour améliorer nos produits ».

Les recommandations de la DST de la Mairie de la Commune de Bè Centre sont donc attendues pour aider les unités de productions à améliorer la qualité de leurs produits et partant leur rendement. Ce seront des recommandations qui s'appliqueront à toutes les unités de productions, pour le bonheur des produits à mettre à la disposition des administrés.