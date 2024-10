Afrique de l'Ouest: La chute de la Sonatel entraîne le marché boursier de la BRVM dans sa chute

TLDR

La BRVM a connu une baisse en début de semaine, les actions de Sonatel (SNTS) ayant chuté de 3,31%.

Les actions de Solibra (SLBC) ont connu une hausse significative de 7,44 %, tout comme celles de Filtisac et de Bernabe.

Tractafric Motors (PRSC) a enregistré la plus forte baisse, suivie par ETI TG et Sicor, avec un volume total de transactions de 447,53 millions de FCFA.

La BRVM a débuté la semaine en baisse, malgré un solde positif de 15 hausses de titres contre 14 baisses lundi. Le principal facteur de baisse a été la chute de 3,31% de l'action Sonatel(SNTS), qui est tombée à 23 200 FCFA, entraînant une perte de capitalisation boursière de 79,5 milliards de FCFA.

Les indices de référence BRVM Composite, BRVM 30 et BRVM Prestige ont respectivement baissé de 0,60%, 0,89% et 1,04%. L'action Solibra(SLBC) a bondi de 7,44% à 10.215 FCFA. Filtisac (+7,06%) et Bernabe (+6,97%) ont également enregistré des gains significatifs.

Par ailleurs, Tractafric Motors(PRSC) a été en tête des baisses, chutant de 7,13% à 2150 FCFA, suivi par ETI TG (-5,88%) et Sicor (-5,83%). Le volume total des transactions de la séance s'est élevé à 447,53 millions de FCFA.

Key Takeaways

Le déclin de Sonatel a eu un impact significatif sur la capitalisation du marché, éclipsant les gains d'autres titres comme Solibra, qui a bénéficié d'un fractionnement d'actions qui a suscité l'intérêt des investisseurs. Alors que Solibra, Filtisac et Bernabe ont affiché de bonnes performances, les transactions spéculatives ont entraîné de fortes baisses pour Tractafric Motors, ETI TG et Sicor.

La séance a connu un volume total de transactions de 447,53 millions de FCFA, BOA CI et Nestlé CI étant les titres les plus échangés. Malgré quelques mouvements positifs, les indices de marché ont reflété un sentiment de prudence, probablement influencé par le poids de Sonatel et les incertitudes du marché en général. Les investisseurs suivront de près l'évolution de la situation, en particulier celle des principaux titres, au cours de la semaine.