Nigeria: La Banque mondiale prête 1,57 milliard de dollars au pays pour des projets liés à la santé et au climat

La Banque mondiale approuve de nouveaux prêts d'un montant de 1,57 milliard de dollars en faveur du Nigeria pour les services de santé, l'éducation et la sécurité des barrages

Fonds alloués à l'éducation, à la gouvernance des soins de santé, à la fourniture de soins de santé primaires, à l'électricité et aux projets d'irrigation

L'accent est mis sur l'investissement dans le capital humain, en particulier pour les femmes et les jeunes filles, afin de stimuler l'emploi et la productivité futurs.

La Banque mondiale a approuvé un nouveau prêt de 1,57 milliard de dollars au Nigeria pour soutenir les services de santé, l'éducation et la sécurité des barrages, renforçant ainsi la résilience du pays face au changement climatique. L'enveloppe comprend 500 millions de dollars pour améliorer la gouvernance de l'éducation et des soins de santé, 570 millions de dollars pour la fourniture de soins de santé primaires, et 500 millions de dollars pour des projets d'électricité et d'irrigation.

Ndiamé Diop, directeur national de la Banque mondiale, a souligné la nécessité d'investir efficacement dans le capital humain, en particulier pour les femmes et les filles, afin de stimuler l'emploi et la productivité à l'avenir. Ce financement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Banque pour aider le Nigeria, qui est confronté à des problèmes tels que le nombre élevé d'enfants non scolarisés, dû en grande partie à l'insécurité qui règne dans le nord du pays.

Le financement se concentrera également sur l'amélioration de la sécurité des barrages afin d'atténuer les risques d'inondation. Les inondations sont de plus en plus préoccupantes, les catastrophes récentes ayant touché jusqu'à un million de personnes. La Banque mondiale reste le principal bailleur de fonds du Nigeria, avec plus de 15 milliards de dollars de prêts au mois de mars.

Points clés à retenir

Le financement de la Banque mondiale en faveur du Nigeria vise des domaines essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et la résilience des infrastructures pour lutter contre les problèmes climatiques. Ce financement intervient à un moment où le pays est confronté à des défis croissants liés à l'insécurité et aux catastrophes climatiques telles que les inondations fréquentes.

Une part importante du financement permettra d'améliorer le système de soins de santé primaires, en s'attaquant aux problèmes complexes auxquels sont confrontés les femmes et les enfants. En outre, des fonds sont alloués à des projets d'électricité et d'irrigation visant à stimuler la productivité agricole et à réduire l'impact des inondations.

En tant que premier créancier du Nigeria, le soutien de la Banque mondiale est essentiel pour améliorer les perspectives d'emploi dans le pays, en particulier dans les régions où l'insécurité a perturbé l'éducation et les services. Les efforts d'atténuation des inondations, y compris les mesures de sécurité des barrages, sont essentiels pour protéger des millions de personnes, d'autant plus que les lâchers d'eau des barrages du Cameroun voisin augmentent les risques d'inondation.