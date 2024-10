Zambie: Les obligations zambiennes grimpent après que le budget 2025 a été salué par Morgan Stanley

TLDR

Les obligations en dollars de la Zambie ont augmenté suite aux éloges de Morgan Stanley pour le plan de dépenses 2025 du pays.

Les rendements des obligations du pays, d'un montant de 1,7 milliard de dollars et arrivant à échéance en 2033, ont chuté à 7,86 % après l'annonce du budget par le ministre des finances Situmbeko Musokotwane le 27 septembre.

Les critiques soulignent l'absence de réponse à la crise immédiate de l'électricité causée par la sécheresse due à El Niño, qui a eu un impact sur l'inflation et les pénuries d'électricité.

Les obligations en dollars de la Zambie ont augmenté après que Morgan Stanley ait fait l'éloge du plan de dépenses du pays pour 2025, même si les habitants ont exprimé leurs inquiétudes quant à son incapacité à faire face à l'impact de la pire sécheresse depuis un siècle. Les obligations du pays, d'une valeur de 1,7 milliard de dollars et arrivant à échéance en 2033, ont vu leurs rendements chuter à 7,86 %, marquant une baisse record suite à l'annonce du budget du ministre des finances Situmbeko Musokotwane le 27 septembre.

Neville Mandimika, stratège chez Morgan Stanley, a relevé le statut des obligations de la Zambie à "like", citant la forte performance fiscale, avec des revenus dépassant les attentes et des dépenses contrôlées au début de 2024. Les perspectives laissent entrevoir une marge de manoeuvre pour la poursuite de l'assainissement budgétaire, soutenue par l'augmentation de la production et des prix du cuivre, principal produit d'exportation de la Zambie.

Cependant, des critiques telles que la Zambia Debt Alliance ont noté que si le budget a augmenté les transferts sociaux en espèces, il n'a pas abordé la crise immédiate de l'électricité causée par la sécheresse induite par El Niño, qui a conduit à l'inflation et à des pénuries d'électricité.

Points clés à retenir

Le budget 2025 de la Zambie a impressionné les marchés mondiaux, mais a laissé les groupes locaux inquiets quant à son impact sur des questions urgentes telles que la crise actuelle de l'électricité. L'accent mis par le budget sur la consolidation fiscale et la restructuration de la dette a contribué à faire baisser les rendements obligataires, Morgan Stanley ayant revu à la hausse ses perspectives sur les obligations du pays en raison de l'augmentation des revenus du cuivre et du contrôle des dépenses.

Toutefois, les acteurs locaux s'inquiètent de l'absence de mesures immédiates pour atténuer les effets de la sécheresse sur les entreprises et les ménages, en particulier face aux coûts élevés du carburant. Le gouvernement zambien reste sous pression pour trouver un équilibre entre les engagements financiers internationaux, tels que le programme du FMI, et les besoins de ses citoyens, qui sont confrontés à une hausse des coûts et à des pénuries d'énergie. Les années à venir seront cruciales pour le gouvernement qui devra gérer ces demandes concurrentes tout en maintenant la stabilité économique.