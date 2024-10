Tunisie: Nouveau modèle de développement - Une vision et des objectifs clairs et ambitieux

billet

Pallier aux fragilités causées par les mutations qui ont marqué le contexte socioéconomique de la Tunisie au cours des dernières décennies et les nouveaux défis qui en ont résulté, réaliser des progrès soutenus au niveau économique, social, tels sont les objectifs majeurs du nouveau modèle de développement en Tunisie. Un projet qui doit assurer la transformation structurelle de l'économie en une économie productive, créatrice de richesse et d'emplois de qualité. Ce processus de transformation implique la libéralisation de l'initiative entrepreneuriale, l'amélioration de la compétitivité, l'orientation de l'investissement privé et la valorisation de l'économie sociale.

Le nouveau modèle de développement doit être aussi focalisé sur la redéfinition des stratégies de développement régional afin de replacer les territoires comme source de création des richesses et d'ancrage des principes de la durabilité des ressources et de leur résilience face aux effets du changement climatique.

Sa réalisation requiert, ainsi, la mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux autour d'un projet rénové et participatif de construction du pays. Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a appelé, récemment, lors d'un conseil des ministres, à la mise en place d'un nouveau modèle de développement, dont les fondements et le contenu devraient reposer sur la dimension régionale et territoriale, conformément aux principes fondateurs de l'Etat social.

« Ce modèle devrait également reposer sur une vision et des objectifs clairs et ambitieux, un diagnostic précis et objectif des forces et des faiblesses des politiques économiques », précise-il. Et d'ajouter que ce plan doit être adapté aux orientations des politiques publiques, « en accélérant le rythme de mise en oeuvre des projets publics, en améliorant le climat d'investissement, et ainsi développer les PME, encourager la création des entreprises privées et oeuvrer à améliorer l'efficacité des programmes de développement régional, en particulier dans les régions intérieures ».

Bien avant et dans le même contexte, le Président de la République, Kaïs Saïed, a confirmé : «Le modèle de développement auquel beaucoup aspirent et ne cessent d'en revendiquer l'existence devrait être celui fondé sur la création de la richesse et la distribution de ses dividendes à l'ensemble des citoyens sur la base de la justice sociale».

L'heure est venue de renouveler le schéma du développement national. Un schéma qui garantit à la fois équité et liberté, protection et autonomie, innovation...