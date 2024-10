Afrique de l'Est: Première audience contre le Rwanda devant l'EAC - Samuel Mbemba annonce des retombées positives !

Impartialité des juges de la Cour de Justice de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est (EAC). Tentatives de blocage de la procédure soldées par un échec. Brillante prestation des Avocats de la partie congolaise.

Affaire prise en délibérée à sanctionner par une décision avant d'entamer le fond. Telles sont les retombées positives annoncées par Me Samuel Mbemba, Vice-Ministre de la Justice en charge des Contentieux Internationaux, à la suite de la première audience du procès engagé contre le Rwanda, devant la Cour de Justice de l'EAC.

Face à la presse, hier mardi 1er octobre 2024, l'émissaire du Gouvernement Congolais à cette importante cérémonie a rassuré l'opinion de la détermination du Président Félix Tshisekedi et du Gouvernement Suminwa à l'emporter afin que «Justice soit faite» à l'endroit des millions des congolais morts à cause de l'agression rwandaise.

"Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur Monsieur Paul KAGAME, ses complices et le Rwanda qu'il a embarqués dans son entreprise criminelle à l'Est de notre pays où ils pillent et volent nos minerais, violent nos femmes et enfants et massacrent nos populations", a déclaré, irrité, Me Samuel Mbemba lors de son point de presse repris in extenso dans les lignes qui suivent.