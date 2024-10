Tunisie: USBG - Chasser le signe indien

Malgré un très bon potentiel technique et humain, l'équipe de Ben Guerdane est en panne de résultats. Le rachat devant l'USM est une obligation.

L'USBG a essuyé dimanche dernier sa troisième défaite en autant de matchs disputés en championnat. Après avoir perdu les trois points sur le tapis contre le CA, s'être inclinés par 1 but à 0 en déplacement devant le CSS, l'équipe de Fakhreddine Galbi a laissé des plumes contre l'OB au Stade du 7-Mars de Ben Guerdane. Une défaite qui a fait très mal. Jamais les "Jaune et Noir" n'ont connu un aussi mauvais départ.

Et c'est très normal et logique que l'entraîneur Fakhreddine Galbi est aujourd'hui dans le collimateur. Il est même assis sur un siège éjectable et seul un exploit à Monastir, demain, pourrait le sauver d'un départ. Il peut invoquer une préparation tardive de l'intersaison, de nouvelles recrues qui se comptent sur les doigts de la main, la nécessité de patienter pour atteindre le top physiquement et bien huiler les rouages du nouveau dispositif mais, en dépit de tous ces griefs faits implicitement au comité de direction provisoire de Fethi Hlel, il aurait pu mieux faire et s'en sortir avec moins de dégâts.

Un effectif pourtant riche et varié

Fakhreddine Galbi n'a pas à se plaindre de la qualité des joueurs qu'il a sous la main. Une équipe bien équilibrée dans ses trois compartiments avec des joueurs fort expérimentés à chaque poste et des doublures très valables. La défense est le secteur le plus étoffé avec Zied Machmoum, Adem Taous, Mohamed Lahbib Yeken qui est rétabli dans ses droits après avoir purgé les deux matches de suspension qui lui ont été infligés suite à la réclamation et la grande révélation de Iyed Touis comme arrière central. Même si Skander Lâabidi est toujours hors effectif pour manque de préparation et victime avant-hier d'un accident de la route qui le fera éloigner des stades pour une longue période.

Le milieu de terrain n'en est pas moins garni avec les Presnel Arnaud Banga, Junior Bida, Iyed Belwafi, Mahmoud Messai, Jassem Abcha et Khemaies Mâaouani, Ayoub Mcharek et Ayoub Châabane.

La ligne d'attaque est aussi bien lotie en joueurs de talent comme Houssem Habbassi, Mohamed Nasr Hamed, Nassim Sioud et Omar Fall. Si on possède un tel effectif riche et varié que pas mal d'équipes envient à l'USBG et qu'il y a cette crise de résultats dès le départ, le problème est donc à chercher au niveau du staff technique qui n'arrive pas à faire de cette pléiade de joueurs une bonne alchimie et un collectif compact et solide.

Une autre revers contre l'USM serait le faux pas de trop et la goutte qui ferait déborder le vase. Fakhreddine Galbi fera donc tout pour arrêter l'hémorragie et éviter la porte de sortie. Le challenge est crucial face à des Usémistes en excellente forme, bien rodés et intraitables à domicile, mais il n'y a pas d'autre alternative pour les coéquipiers de Ghazi Abderrazak que de prendre leur courage à deux mains et de chercher le difficile et impensable exploit.