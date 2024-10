Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri a reçu, hier matin, au Palais du gouvernement à La Kasbah, le 30e rapport annuel de l'équipe du Citoyen-superviseur au titre de l'année 2023.

Le rapport a été remis au Chef du gouvernement par le directeur général chargé de la sous direction de la qualité du service public, Nomaan Naïri, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors de cette réunion, le Chef du gouvernement a saisi l'occasion pour mettre en valeur le rôle clé dévolu à l'équipe du Citoyen superviseur dans la promotion de la qualité du service public, mettant l'accent sur l'impératif de prêter toute l'attention requise aux recommandations issues de ce rapport et de décréter les mesures nécessaires afin de combler les insuffisances et les lacunes constatées et d'élargir l'application des bonnes pratiques administratives aux différents organismes publics.

Toujours selon le même communiqué, le Chef du gouvernement a appelé à redoubler d'efforts en vue d'améliorer la qualité des prestations administratives et promouvoir la relation entre l'administration et ses usagers, mettant l'accent sur la nécessité de porter un intérêt particulier aux conditions d'accueil des citoyens.

Il a également appelé à œuvrer autant que possible à simplifier les procédures en vigueur et à instaurer davantage la digitalisation de l'administration de manière à permettre au citoyen d'accomplir ses affaires quotidiennes avec l'efficience et la célérité requises.

Maddouri a, par ailleurs, exhorté les départements ministériels à rationaliser les méthodes de travail au sein des services publics leur relevant, à veiller à améliorer les conditions de travail des agents et à faire prévaloir les valeurs de travail et du sérieux, dès lors que l'administration est un levier essentiel du développement global.