Tunisie: Allemagne - Deux programmes pour le développement des objectifs de qualité et des hydrogènes verts

Des responsables tunisiens et allemands ont annoncé le lancement du programme de coopération technique germano-tunisien pour soutenir les infrastructures de qualité, en faveur d'un développement économique durable. Le programme comprend également le soutien aux infrastructures des hydrogènes verts dans le domaine de la qualité, durant la période 2024 - 2027.

Quelque 3 millions d'euros ont été mobilisés pour la mise en oeuvre des deux programmes (1,5 million par programme). La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné lors du lancement des deux programmes, auquel a participé un représentant de l'ambassade allemande à Tunis, Samuel Germain, que cette étape représente l'une des grandes orientations de la Stratégie nationale pour le secteur industriel, l'innovation et l'énergie pour l'année 2035.

Les programmes viennent renforcer davantage le positionnement du secteur industriel national et de sa capacité à faire face aux changements et aux enjeux liés aux changements techniques, écologiques, énergétiques et numériques au niveau du commerce international, indique un communiqué publié par le Ministère. Le développement des infrastructures de qualité est une condition sine qua none pour la protection de la santé des consommateurs et leur sécurité, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises industrielles, la facilitation de l'accès aux nouveaux marchés ainsi que pour la préservation de l'environnement.

Les deux programmes visent principalement à développer l'infrastructure de qualité, à optimiser les capacités de leurs structures et à développer de nouveaux services pour les entreprises industrielles dans le domaine de l'analyse, de l'expérimentation, de la normalisation, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la certification de conformité et la métrologie industrielle.

Le séminaire a vu la participation de la représentante de l'Institut national de métrologie allemand, Francisca Schindler , ainsi que des responsables tunisiens, notamment le directeur général des infrastructures industrielles et technologiques, Adnane Zidane, le directeur-général de la transition électrique et énergétique, Belhassen Chiboub, les premiers responsables des centres techniques industriels et des représentants de l'Union tunisienne de l'industrie du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) et de la Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT). Egalement des représentants de l'Agence allemande de coopération, de la Banque allemande de développement étaient présents.