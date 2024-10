Ethiopie: La société chinoise Guangzhou Wondo Biotech est désireuse à investir dans les parcs industriels éthiopiens

Addis Abeba — Une société chinoise qui produit 200 millions de kits de tests médicaux par an a exprimé son intérêt à investir dans le parc industriel de Kilinto en Éthiopie.

Le PDG de la société de développement des parcs industriels, Fiseha Yitagesu, a accueilli les représentants de la société Guangzhou Wondo Biotech pour discuter des opportunités d'investissement potentielles.

À l'occasion, Fiseha a souligné l'accent mis par le gouvernement éthiopien sur le secteur pharmaceutique, soulignant que cet environnement favorable pourrait faciliter le démarrage opérationnel rapide de l'entreprise.

Il a également assuré les représentants du soutien et de la supervision continus de la société tout au long du processus d'investissement.

Le PDG a présenté plus de 40 investisseurs chinois qui opèrent actuellement dans les parcs industriels et la zone franche de Dire Dawa, créant plus de 25 000 opportunités d'emploi pour les citoyens locaux.

Les représentants de l'entreprise ont présenté un plan d'investissement en deux phases, engageant plus de 15 millions de dollars pour établir des opérations.

En plus de cibler le marché éthiopien, ils ont exprimé leur intention d'exporter des produits vers d'autres pays africains une fois pleinement opérationnels.

Guangzhou Wondo Biotech Co., Ltd. est une société géante chinoise créée en 1992 et active dans le secteur de la santé qui fournit ses produits à plus de 150 pays.