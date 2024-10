Ile Maurice: Deux recrues seulement pour 60 départs

Après notre article du 18 septembre, où nous nous demandions pourquoi la Public Service Commission (PSC) ne recrutait pas la vingtaine de jeunes récemment formés par le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) pour travailler à l'Imprimerie du gouvernement, la PSC a réagi. Mais n'a convoqué que deux candidats.

On ignore la raison exacte de cette limitation, la PSC ne nous ayant pas répondu. Selon les explications qu'on a données à ces jeunes qui n'ont pas été appelés à l'entretien, ils possèdent un National Certificate Level 3 in print finishing and book binding alors que la PSC «exige» seulement un National Certificate Level 3 in print finishing.

Le plus étrange, le cours que ces jeunes ont suivi était bien le National Certificate Level 3 in print finishing mais le certificat qui leur a été remis est un National Certificate Level 3 in print finishing and book binding. En fait, ces jeunes ont bien appris à faire du book binding et leur certificat le mentionne d'ailleurs. Or, la PSC ne veut pas prendre ceux qui ont book binding en plus ! Bref, il semble que la PSC ait cherché la petite bête pour rejeter la candidature d'une quinzaine de jeunes.

Les élections arrivent bientôt, pourtant la PSC exclue des candidats surqualifiés, pourrait-on dire. On ne sait pas trop à quoi elle joue. Est-ce un prétexte pour ne pas embaucher ? Il existe un manque cruel de bras à l'Imprimerie du gouvernement, avec 60 départs récemment et pour très bientôt. Comment fera-t-on s'il faut imprimer d'urgence les bulletins de vote ? L'Electoral Supervisory Commission ne nous a pas répondu non plus.

L'Imprimerie du gouvernement est de plus en plus boudée par les ministères et autres corps paraétatiques, justement en raison des retards de livraison causés par le manque de personnel.