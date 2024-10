Ile Maurice: Saison 2025 - La partie d'échecs continue

La nouvelle avait été rendue publique dans une précédente édition de l'express. Un troisième organisateur de courses, en plus de People's Turf Plc (PTP) et du Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC), s'était positionné en vue d'organiser les courses en 2025. Si les démarches relatives à une telle entreprise avaient d'abord été initiées lors d'une rencontre entre le Premier ministre et un ancien entraîneur, les modalités pour la phase suivante auraient déjà été entamées. Une demande aurait été faite à La Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) pour l'obtention du bail du Champ-de-Mars.

Des rumeurs font également état d'une «lettre d'intention» adressée à la Gambling Regulatory Authority (GRA). Le MTC de son côté, par le biais de sa filiale MTCJC, a effectué la même démarche concernant le bail avant la date limite auprès de la COIREC.

PTP, on le sait, a affirmé qu'elle ne souhaite plus organiser de courses au Champ-de-Mars. Le seul organisateur de courses actuel a déjà exprimé son souhait de continuer son existence à Petit-Gamin, où Jean-Michel Lee Shim et Global Equestrian Ltd (GEL) ont investi près d'un milliard de roupies pour la construction d'un centre équestre de niveau international. Jean-Michel Lee Shim a expliqué vouloir tenir sa première journée en juin 2025.

Que va-t-il se passer au Champ-de-Mars ? C'est la question qui vaut des millions. Le MTCJC a déposé sa demande de bail à la COIREC pour l'utilisation exclusive du Champde-Mars avant la date butoir du 30 septembre. Le MTC souhaite un traitement rapide du dossier, car il s'agit d'une affaire cruciale, étant donné les démarches qui suivront tout éventuel accord. Il sera ensuite nécessaire de déposer une demande auprès de la GRA, tout en prouvant que le MTCJC respecte les lois très strictes liées à l'existence d'une société publique.

Il est clair qu'un accord rapide avec la COIREC permettrait au MTCJC de mieux préparer son retour en 2025. «Une partie du MTC pense qu'une réponse rapide de la COIREC pourrait servir les desseins du pouvoir en place aux prochaines élections», suggère un observateur. Dans quelle mesure ? «Un retour déjà préparé du MTC et accepté par le pouvoir en place pourrait faire gagner des votes.» Est-ce que cela va marcher ? «Nous connaissons tous le tempérament du Premier ministre. Il déteste être sous pression», explique-t-on au PMO.

Enter «AMB Turf Plc». Ce nom péjoratif a été utilisé par le magazine en ligne de PTP, et repris par l'express, dans le but de bien cerner les enjeux politiques et la sempiternelle joute d'appartenance préélectorale. La nouvelle compagnie ne va «en aucun cas» s'appeler AMB Turf Plc. «Le nom sera communiqué en temps et lieu», nous promet-on. Une demande aurait été faite à la COIREC pour le bail du Champ-de-Mars. Le Chief Executive Officer (CEO) de la COIREC a été contacté à plusieurs reprises, mais en vain. Nous avons également laissé notre question à une réceptionniste de la COIREC, mais personne n'a daigné nous rappeler pour clarifier la situation.

Aussi ! Une «lettre d'intention» aurait été envoyée à la GRA. Cela semble peu probable, car le mode opératoire adéquat serait d'abord l'obtention du bail du Champ-de-Mars. La GRA a nié avoir reçu une telle missive. Des recherches ont également été effectuées auprès du registre des entreprises concernant la compagnie destinée à organiser les courses en 2025, mais rien n'a été trouvé. Il est donc clair que les informations autour de cette nouvelle entité ont été difficiles à obtenir !

«Calcul politique»

Ce que nous savons avec certitude, c'est que Jean-Michel Lee Shim a accepté de louer ses infrastructures au Champ-de-Mars à cette nouvelle compagnie. Le nom de Shirish Narang, en tant que CEO, a été mentionné, mais celui-ci a nié être lié à cette initiative, tout en reconnaissant que les courses «doivent continuer». Le CEO de PTP, Khulwant Ubheeram, aurait, selon le magazine de ce club, été mandaté pour aider à la création de cette entité. Parmi les turfistes, certains dénoncent la proximité de Lee Shim avec cette nouvelle entité, affirmant que «son ombre planera à nouveau sur le Champde-Mars». Jean-Michel Lee Shim, de son côté, affirme ne pas être derrière le rideau, bien qu'il soit «prêt à aider».

Quand aurons-nous une réponse de la COIREC ? Une réponse avant les élections semble peu probable. «C'est du moins le calcul politique évident à l'heure actuelle.» Le brouillard autour de l'industrie devrait se dissiper après les élections. La question du retour du MTC ne se posera pas en cas de victoire de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux démocrates-Rezistans ek Alternativ.

En cas de retour en force du Mouvement socialiste militant et de son éventuel allié, le Parti mauricien social-démocrate, dont le leadership reste favorable à un retour du MTC, la situation sera encore plus difficile à prédire. Le gouvernement actuel et le MTC ont longtemps été en conflit. Sinon, le gouvernement semble avoir pris ses distances avec Jean-Michel Lee Shim depuis un certain temps.

Les contrecoups infligés à PTP ont été nombreux. Il a été rapporté que le Premier ministre ne souhaite pas être «tenu en otage par un seul organisateur de courses». La réponse de la COIREC pourrait donc être le partage du Champ-de-Mars entre le MTC et la nouvelle entité, tandis que PTP continuerait ses opérations à Petit-Gamin. Le partage du Champ-de-Mars signifierait alors la fermeture du MTC pour encore cinq ans, à moins que le club ne s'adapte à cette contrainte.