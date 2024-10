Congo-Brazzaville: Vie associative - APSDC met en place son nouveau bureau exécutif

L'Amicale des professionnels de santé de la diaspora du Congo-Brazzaville (APSDC) a élu son nouveau bureau, le 28 septembre, à Clermont Ferrand.

Lors de la réunion de renouvellement de ses instances, le collège électoral des professionnels de la santé de la diaspora de la République du Congo a élu un bureau composé comme suit : Marcellin Kibelo, président ; Alice Makaya, vice-présidente ; Julie Mouandza, secrétaire générale ; Raphaël Kinzonzi, trésorier ; Charlemagne Moukouta, secrétaire chargé de la communication ; Antoine Samba, commissaire aux comptes et Aristide Boutsita, adjoint du commissaire aux comptes.

En ordre de bataille, ce bureau s'est dit se mettre dans la continuité de ses actions statutaires. Il poursuivra la promotion de l'entraide sous toutes ses formes en direction de ses membres et familles respectives, le soutien de la formation des étudiants congolais à l'étranger et celui à apporter aux enfants hospitalisés dans la ville de Meaux. Ayant le coeur chevillé à la République du Congo, il continuera également à réaliser les œuvres humanitaires et caritatives en direction de leur pays d'origine.

À ce sujet, l'APSDC a déjà mené des journées de vulgarisation de réanimation néo-natale en salle de naissance du CHU et CH de Tié-Tié. En cette circonstance, des dons de matériels de réanimation du nouveau-né type NEOPUFF ont été acheminés au profit de deux centres de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Au titre des projets à mener, à moyen et à long terme, l'Amicale prévoit de pérenniser les enseignements en pédiatrie, maternité et en réanimation néonatale et pédiatrique type RANP. Ce projet aura pour objectifs le renforcement des capacités des sage-femmes par la formation et l'information dans les domaines obstétrical, social et de l'organisation professionnelle des soins. Il est prévu également une semaine de dépistage systématique du diabète sucré et HTA avec organisation conjointe d'une conférence-débat sur « les AVC du sujet subsaharien » en République du Congo. Ces deux projets conjoints auront pour objectif d'améliorer la prise en charge et le suivi des AVC et de créer, à moyen terme, une Maison du diabète.

À ce jour, l'Amicale compte en son sein une cinquantaine de membres. En grande partie, ce sont des professionnels de santé de spécialités différentes à travers la diaspora congolaise à l'étranger. Parmi ceux-ci, des enseignants universitaires et chercheurs, médecins généralistes, internistes, pédiatres, réanimateurs, anesthésistes, chirurgiens, gynécologues-obstétriciens, biologistes, techniciens supérieurs, infirmiers, aides-soignants et psychologues.