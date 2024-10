Madagascar: Makua Festival Music - Toamasina crée son propre festival

Comme le Sômarôho à Nosy Be, le Sorogno à Ambanja, le Dôla Beach à Vatomandry ou encore le Sobahya à Mahajanga, c'est au tour de Toamasina d'accueillir son propre festival avec la première édition du Makua Festival Music. Cet événement, organisé par les artistes tamataviens, la commune urbaine de Toamasina et Telma Madagascar, se tiendra du 31 octobre au 3 novembre et promet de réunir plus de trente artistes venus de différentes régions du pays.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouve des artistes tels que D-Lain, Joyce Mena, Céasar, Ljo, Denise, et bien sûr Shyn. « Toutes les régions ont leur festival, et cette première édition du Makua Festival Music est une véritable fierté pour nous, les Tamataviens. Ce sera un événement d'envergure, à l'image du Makua Tour, mais cette fois avec des artistes issus de toute la Grande Île », déclare l'artiste Shyn lors de la conférence de presse tenue hier à Andraharo. Le festival, qui met en avant le professionnalisme des musiciens malgaches, se veut également une plateforme pour célébrer la diversité culturelle et musicale du pays.

Le Makua Festival Music débutera avec un carnaval haut en couleurs, promettant un mélange de surprises, de rêve et de nature luxuriante. Le festival ne se limitera pas à la musique, mais mettra également en avant le talent des artisans malgaches, avec des créations uniques exposées au public. En collaboration avec des costumiers et stylistes internationaux, la scène offrira un spectacle visuel à couper le souffle.

En parallèle, l'événement a un impact direct sur l'économie locale, en particulier dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et du transport. «Nous espérons accueillir deux mille cinq cents personnes par jour, avec des visiteurs nationaux et internationaux», ajoute Shyn. Au-delà de la musique, le Makua Festival Music s'engage également pour l'environnement. Une partie des bénéfices sera utilisée pour l'achat de jeunes plantes qui seront distribuées dans chaque fokontany de Toamasina, avec deux plantes par foyer, dans le but de reverdir la région de l'Est.

« Ce projet s'étendra à l'échelle nationale, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais pour cette première édition, nous débuterons à Toamasina», conclut Shyn. Ce festival, bien plus qu'un simple rendez-vous musical à Toamasina, se positionne comme un moteur de développement local et un catalyseur pour la protection de l'environnement, tout en offrant une plateforme inédite aux artistes malgaches.