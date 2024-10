Madagascar: Sécurité alimentaire - Une priorité pour Edgard Razafindravahy

Le nouveau secrétaire général de la COI a été officiellement investi dans ses fonctions ce lundi 30 septembre, à Flic en Flac, Maurice. D'entrée de jeu, il a affirmé que la sécurité alimentaire serait la priorité de son mandat.

Comme annoncé dans son discours d'investiture, Edgard Razafindravahy a clairement indiqué que la sécurité alimentaire est la priorité de son mandat. « C'est un défi qui nous concerne tous et qui, j'en suis convaincu, déterminera en grande partie notre capacité à bâtir un avenir commun », a-t-il affirmé.

Selon lui, « il s'agit d'un enjeu crucial, parce qu'il touche à la vie de chacun d'entre nous, parce que c'est aussi un enjeu nutritionnel, sanitaire, social, environnemental et économique». Il a également insisté sur le fait que cet objectif est réalisable, grâce au potentiel considérable de la région.

Edgard Razafindravahy a rappelé que « tout le monde s'accorde à dire que le potentiel est bien réel », citant les vastes terres arables de Madagascar et les opportunités offertes par l'immense territoire maritime de la zone COI.

« À Maurice, à La Réunion, aux Comores et aux Seychelles, il y a aussi de vrais potentiels pour des filières alimentaires, agricoles et aquacoles », a-t-il ajouté. Pour concrétiser cette vision, Edgard Razafindravahy propose la création d'un espace agricole de la COI. « Un espace où nous pourrons, ensemble, mettre en valeur nos terres de manière collaborative et produire les produits alimentaires essentiels. Ce projet représente une opportunité unique pour chaque pays de la région d'y participer activement et d'en récolter les fruits », a-t-il expliqué.

Ce message a reçu un écho favorable et immédiat de la part des représentants des cinq États membres présents. Le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, venu pour soutenir l'investiture d'Edgard Razafindravahy, a réitéré son engagement à faire de « la sécurité et la souveraineté alimentaires de l'océan Indien » le thème central du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI à Nosy Be.

Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien, a également exprimé l'appui de Maurice à cet objectif prioritaire, affirmant l'importance de la collaboration régionale pour atteindre cette ambition commune. Edgard Razafindravahy a souligné le rôle de l'engagement collectif pour concrétiser ce projet : « Pour que cela fonctionne, il faut l'engagement de chacun d'entre nous, et à tous les niveaux, des champs jusqu'au sommet de l'État ». Il a par ailleurs annoncé son intention de passer à l'action rapidement, en avançant le concept d'espace agricole de la COI lors de la conférence ministérielle prévue en novembre.

En plus de la sécurité alimentaire, Edgard Razafindravahy a insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité maritime entre les États membres de la COI, un élément essentiel pour renforcer les échanges commerciaux. Il a également souligné son intention de maintenir la dynamique régionale dans d'autres domaines, tels que le climat, la biodiversité, la résilience, la gouvernance des océans, la santé, la formation, la culture, et la sécurité maritime.

« Dans l'immédiat, nous devons faire entendre la voix de la région aux grands rendez-vous mondiaux. Je pense à la COP29 sur le climat, à Bakou, et à la Conférence des Nations unies sur les océans, à Nice. Nous avons des expériences à y partager, des résultats à valoriser et des partenariats à faire valoir», a conclu Edgard Razafindravahy

Confiance des États membres

L'investiture d'Edgard Razafindravahy en tant que secrétaire général de la COI s'est déroulée en présence des représentants des cinq États membres, dont le Président Andry Rajoelina et le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth. Tous ont exprimé leur confiance en ses compétences, son expérience et son leadership pour mener à bien sa mission.

« La responsabilité que vous allez assumer n'est pas simplement un titre, mais un engagement envers les États membres de la COI, avec pour mission de relever les défis économiques, de renforcer la coopération entre les États membres et d'améliorer les échanges commerciaux. Votre rôle sera de mobiliser et d'appuyer la coopération régionale. (...) En tant que ministre de l'Industrialisation et du Commerce à Madagascar, avant votre nomination en tant que secrétaire général de la COI, vous connaissez parfaitement les principaux enjeux économiques de nos pays insulaires », a déclaré le Président Rajoelina à l'attention d'Edgard Razafindravahy.

Le Premier ministre de Maurice, Pravind Kumar Jugnauth, a également témoigné de son soutien, affirmant qu'Edgard Razafindravahy possède « toutes les qualités requises pour mener à bien les missions » de la COI, mettant en avant son expérience, sa compréhension des dynamiques régionales, et sa capacité à transformer les défis en opportunités.

Parmi les personnalités présentes figuraient Jean-François Ferrari, ministre représentant les Seychelles (président de la COI), le ministre des Affaires étrangères de Maurice, Maneesh Gobin, Adrien Duval, président de l'Assemblée nationale de Maurice et de l'Association des parlements des États membres de la COI, les ambassadeurs de France, de l'Union européenne, de la Chine, de l'Australie, des Comores, ainsi que les représentants des Nations unies, de l'Organisation internationale pour les migrations, de l'OIT, et des ambassades du Japon, de l'Inde, et de l'Afrique du Sud.

Cette présence importante témoigne du large soutien des partenaires et observateurs au développement de l'Indianocéanie. L'ambassadeur de France a d'ailleurs rappelé l'invitation faite par le président Emmanuel Macron à Edgard Razafindravahy pour participer au sommet de la Francophonie à Paris, renforçant ainsi la reconnaissance internationale de son engagement.