Afrique Australe: Une délégation de Walvis Bay Corridor visite le port de Lobito

Lobito — Les autorités namibiennes affectées au Port de Walvis Bay se sont rendues mardi, au Port de Lobito, province de Benguela, dans le but de renforcer la coopération bilatérale, a appris l'Angop.

S'adressant à la presse, la directrice exécutive du ministère du Travail et des Transports de la République de Namibie, Esther Kaapanda, a déclaré qu'elle avait abordé les questions liées au secteur maritime, la protection de l'environnement, en vue d'éviter la pollution de l'océan.

Selon lui, les Ports de Lobito et de la Namibie doivent travailler ensemble pour se compléter et être durables et efficaces dans le transport de marchandises.

Esther Kaapanda a également révélé que les autorités namibiennes étaient en train d'entrer en contact avec les autorités angolaises concernant l'interconnexion ferroviaire entre les deux pays, notamment à Ochicango, à la frontière.

Selon la directrice, l'Angola et la Namibie disposent de grandes infrastructures dans le secteur des transports, raison pour laquelle il faut les maintenir à jour chaque fois que nécessaire.

"Si nous ne disposons pas d'infrastructures ferroviaires, routières et aéroportuaires, l'utilisation des ports n'aura pas de grands résultats en termes économiques", a-t-elle déclaré.

Également lors de l'échange de vues avec les autorités portuaires de Lobito, le président du conseil d'administration (PDG) du port de Walvis Bay, Mbohupu Tjivikua, a présenté certaines préoccupations qui surviennent dans son pays concernant le mouvement des marchandises.

"La Namibie a récemment découvert du pétrole et du gaz, ce qui va susciter l'intérêt des investisseurs, ce qui entraînera une augmentation considérable du trafic portuaire", a-t-il soutenu.

D'autre part, il a fait savoir que le port avait des difficultés à recevoir des méga-navires, avec des chargements allant jusqu'à cinq mille tonnes, ce qui pousse à faire le transbordement des marchandises.

"Nous voulons travailler ensemble pour définir des stratégies commerciales pour le développement de nos pays", a-t-il déclaré.

À son tour, le président du Conseil d'Administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a considéré qu'il s'agissait d'une réunion enrichissante, car des projets communs ont été envisagés visant à renforcer la coopération entre les deux ports.

"Ils sont venus faire une visite de prospection en vue de trouver des éléments qui pourraient favoriser des affaires", a-t-il estimé.

"Les Namibiens veulent des informations sur la fonctionnalité du port et ont profité de notre expérience. Puisque nous sommes face à un pays frère, nous sommes ouverts à travailler ensemble", a-t-il précisé.

L'objectif, selon Celso Rosas, est de tout faire pour le bon fonctionnement des ports africains, notamment dans la région du Sud.

Interrogé sur le résultat de la visite de plusieurs délégations, de différents pays, à Porto, Celso Rosas a répondu: «c'est la marque du Corridor Lobito qui se développe dans le monde entier».

Le port de Lobito est situé dans une baie de cinq mille mètres de long et deux mètres de large. Ses principales infrastructures sont les terminaux polyvalents (marchandises générales et conteneurisées) et le terminal minier ainsi que le port sec.