Angola: MINTTICS et Huawei travaillent au développement de l'économie numérique

Luanda — Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, a informé mardi qu'il travaillait avec Huawei sur un projet pilote visant la mise en œuvre du développement et de la transformation de l'économie numérique dans les communautés locales, en particulier dans les zones les plus reculées du pays.

Selon Mário Oliveira, l'ensemble de solutions numériques intègre des infrastructures numériques, des énergies renouvelables et des téléphones numériques à faible revenu.

Intervenant au cours d'une rencontre entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, à laquelle il était invité, le ministre a expliqué que cet ensemble de solutions numériques vise à stimuler le marché informel et son intégration dans le marché formel.

Il a précisé que l'objectif est de faciliter les transactions économiques pour les populations locales, notamment les plus vulnérables.

Au cours de la réunion, Mário Oliveira a également évoqué la croissance de l'utilisation des réseaux sociaux et les défis importants, notamment en ce qui concerne l'augmentation des réseaux à large bande et d'autres infrastructures pour soutenir le dernier kilomètre, en réduisant la disparité entre les zones urbaines et rurales, et la promotion de la culture numérique pour tous les Angolais.

Selon le ministre, pour atténuer les problèmes, le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets visant à réduire l'exclusion de l'information numérique, à travers l'exploitation et l'utilisation des technologies les plus modernes.

Grâce à des programmes innovants et stratégiques, le secteur travaille de manière exhaustive pour garantir une numérisation qui profite à tous, quelles que soient la zone résidentielle et les conditions socio-économiques.

La réunion a porté sur les différents projets en cours de l'entreprise Huawei en Angola, allant de la découverte et de la formation de nouveaux talents, à l'accélération numérique, ainsi qu'à la mise en œuvre de solutions technologiques à impact social sur tout le territoire national de l'Angola.