Angola: Les FAA continuent d'être le garant de la stabilité nationale

Luanda — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), Altino Carlos José dos Santos, a renouvelé mardi l'engagement des forces militaires à continuer à être le garant de la stabilité et de la défense de la souveraineté nationale.

Le général d'aviation Altino dos Santos s'exprimait à l'ouverture des festivités marquant le 33ème anniversaire de la création des Forces armées angolaises (FAA), qui seront célébrées le 9 octobre prochain.

Il a souligné que les FAA doivent continuer à être le principal instrument de défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité de la patrie, garantissant fermement le fonctionnement des institutions de l'État, la paix sociale et le développement économique durable.

A l'occasion, il a appelé les effectifs des FAA à mener une réflexion approfondie sur les grands défis actuels et futurs auxquels est confrontée l'institution militaire, en se concentrant sur leur renforcement continu avec des forces et des moyens modernes pour répondre aux exigences de la défense nationale et des espaces géostratégiques auxquels appartient l'Angola.

Altino dos Santos a soutenu que ce souhait, qui exige une responsabilité accrue de la part des chefs militaires à tous les niveaux, vise à contribuer non seulement au renforcement et à la consolidation de la sécurité du territoire national, mais aussi à la stabilité régionale et internationale.

Le chef d'état-major des Forces armées angolaises a souligné que l'Angola doit continuer à s'assumer comme un facteur générateur de paix, de coopération et de développement équilibré entre ses peuples.

Les Forces armées angolaises (FAA) sont le nom donné aux différentes branches de l'institution militaire en Angola. Sa structure constitutionnelle, sous sa forme actuelle, remonte au 9 octobre 1991, date de sa fondation. Les FAA sont sous la tutelle du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.