Congo-Kinshasa: Le pays proteste contre l'inclusion de son cobalt dans la liste américaine des biens produits par le travail forcé

Le gouvernement de la RDC conteste et dénonce l'inclusion du cobalt congolais dans la liste des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé établie par les Etats-Unis d'Amérique.

Dans un communiqué de presse publié, ce mercredi 2 octobre, par le Porte-parole du Gouvernement, Kinshasa estime que cette décision de Washington ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière artisanale et industrielle par l'Etat.

Pour le gouvernement congolais, cette mesure du Département du travail des Etats-Unis ignore délibérément les réalités locales et porte atteinte à la réputation internationale du secteur minier congolais.

Des avancées en matière d'éthique et gouvernance

Au sujet du travail des enfants et du travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle, le gouvernement affirme que l'Entreprise générale du cobalt, créée en 2019, s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers des mesures éthiques rigoureusement, responsables et transparentes dans l'exploitation du cobalt conformément aux lois Congolaises et aux normes internationales en la matière.

Quant à l'exploitation industrielle, Kinshasa assure que les entreprises minières locales et internationales qui opèrent en RDC le font dans le respect des lois nationales, des accords et principes internationaux ainsi que des cadres de gouvernance et de transparence rigoureux.

Ainsi, le gouvernement appelle ses partenaires internationaux, y compris les Etats-Unis d'Amérique à reconnaitre des avancées enregistrées et à intensifier leur soutien technique et financier pour renforcer les mécanismes de traçabilité du cobalt afin de garantir un approvisionnement éthique et conforme aux normes internationales, ajoute son porte-parole.

Tout en reconnaissant la nécessité de maintenir une vigilance accrue sur ces questions, le Gouvernement congolais « encourage les autorités américaines à adopter une approche équilibrée qui ne compromet pas l'accès des entreprises Congolaises et internationales opérant en RDC aux marchés internationaux mais qui soutient les efforts de régularisation en cours.

Car, en tant que producteur majeur de cobalt au niveau international, soit environ 73% de la production mondiale, la RDC est appelée à jouer pleinement son rôle de pays-solution pour une économie verte et circulaire », déclare le communiqué.

La RDC se dit ouvert à toute initiative constructive visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer la protection des droits humains dans son secteur minier afin de contribuer à un développement inclusif et durable du pays.