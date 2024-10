Sénégal: Financement de l'initiative « Cultures colorées » - ONU Tourisme et Tui Care Foundation ciblent des projets dans 10 états dont le pays

Onu Tourisme et Tui Care Foundation lancent « Cultures Colorées », un appel à propositions visant à soutenir le talent créatif d'un continent.

Selon un communiqué de presse, l'initiative a pour objectif d'autonomiser les artistes et artisans locaux, en particulier les femmes et les jeunes, dans les destinations touristiques rurales de pays africains choisis. Ces projets visent à optimiser les avantages du tourisme pour les artistes et artisans locaux, en favorisant des opportunités économiques durables, tout en préservant le patrimoine culturel et en renforçant l'autonomisation et l'engagement des communautés.

Les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales sont invitées à présenter des projets qui bénéficient aux artistes et artisans dans les destinations touristiques rurales au Maroc, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Gambie, Tunisie et Zambie. Chaque projet sélectionné, explique-t-on, pourra recevoir une subvention maximale de 20 000 Euro. Le programme vise à renforcer la capacité des artistes et artisans à s'intégrer dans l'économie du tourisme, à améliorer leur visibilité dans les destinations touristiques et à accroître la disponibilité des services de soutien dans les zones rurales.

Le Secrétaire général d'Onu Tourisme, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Le tourisme a le potentiel d'apporter des bénéfices socio-économiques significatifs dans les zones rurales, tout en préservant le patrimoine culturel et en créant des emplois. Nous sommes fiers de lancer le tout premier Programme de petites subventions - le tourisme pour le développement rural d'Onu Tourisme. «Cultures Colorées », soutenu par Tui Care Foundation, illustre notre engagement en faveur du développement durable et de l'autonomisation des communautés locales. ».

%

Thomas Ellerbeck, président de Tui Care Foundation, a partagé cet avis, en affirmant : « Cette collaboration avec Onu Tourisme témoigne de notre engagement en faveur du développement durable du secteur touristique. En soutenant les artistes et artisans, nous préservons le patrimoine culturel tout en favorisant la croissance économique et le bien-être social dans certaines des communautés les plus vulnérables au monde. ».

« Cultures Colorées » fait partie du programme innovant de petites subventions - le tourisme pour le développement rural d'Onu Tourisme, entièrement dédié à promouvoir le tourisme en faveur du développement durable dans les zones rurales. Pour lancer le programme, l'Agence spécialisée des Nations Unies a accueilli Tui Care Foundation en tant que premier partenaire financier. L'appel à candidatures se clôturera le 2 décembre.