Sénégal: Les prix à la consommation haussent de 0,3% au mois de juin

Les prix à la consommation, dont l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) mesure l'évolution, se renchérissent de 0,3% au mois de juin 2024, par rapport au mois précédent. C'est ce qu'informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette inflation est due à l'augmentation des prix des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,7%), des « biens et services divers » (+0,6%), des « articles d'habillement et chaussures » (+0,5%) et des « boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants » (+0,4%).

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir enfin que les prix à la consommation sont en hausse de 1,3% en glissement annuel.