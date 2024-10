Maroc: A Tinghir, l'INDH porte un grand intérêt aux enfants atteints de troubles autistes

Tinghir — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province de Tinghir porte un grand intérêt à la promotion et au soutien des enfants atteints de troubles autistes, en vue d'assurer à cette frange de la société une meilleure intégration dans la société.

A Tinghir, le Centre d'accueil pour enfants autistes, réalisé dans le cadre de l'Initiative, joue un rôle de taille grâce à ses nobles prestations sociales, éducatives et paramédicales dédiées à ces enfants qui nécessitent un accompagnement familial et éducatif spécial.

Inaugurée début juillet dernier, cette infrastructure d'accueil vient encourager les familles de ce groupe cible en fournissant des services de base, dont entre autres le diagnostic précoce du handicap et la gestion du comportement de l'enfant.

Etalé sur une superficie de 600 m2, le centre, financé par l'INDH à hauteur de 4 millions de dirhams, dispose d'une capacité d'accueil de 40 enfants. La structure construite en deux étages dispose d'une salle d'accueil, d'une administration, d'une salle de sport et d'un terrain de jeu en sus d'un bureau médical, d'une cuisine, d'un restaurant et de sanitaires.

Le centre comprend également une bibliothèque, des dortoirs, en plus d'une salle pédagogique, une salle d'éducation psychomotrice et d'autres espaces de divertissement.

L'établissement est géré par l'association Tawassoul pour le soutien des enfants autistes à Tinghir, joue un rôle crucial en termes d'accueil, d'hébergement, d'alimentation, de suivi et d'accompagnement social et scolaire.

Dans une déclaration à la MAP, Oussama Boualou, de la division de l'Action sociale (DAS) de la province de Tinghir, a indiqué que les établissements sociaux à Tinghir jouent un rôle de premier plan en termes de services sociaux et éducatifs au profit des enfants issus de familles nécessiteuses et ceux en situation vulnérable.

Le Comité provincial du développement humain (CPDH) a créé 19 institutions sociales d'un budget de plus de 23 millions de dirhams avec une capacité de 1.800 bénéficiaires, a-t-il fait savoir, citant entre autres l'inauguration d'un centre d'accueil pour enfants autistes, et ce à l'occasion de la rentrée scolaire actuelle afin de prendre en charge les enfants autistes.

Pour sa part, la coordinatrice pédagogique du centre, Meryem Saddiki, a souligné dans une déclaration similaire que le centre d'accueil pour enfants autistes de Tinghir offre aux bénéficiaires un éventail de services éducatifs, sociaux et paramédicaux, et dispose d'importants équipements et installations et ce grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain.

Outre le Centre d'accueil des enfants autistes, l'INDH au niveau de la province de Tinghir s'est engagée dans la réalisation d'importants projets sociaux et la création et l'équipement des établissements de protection sociale en particulier au profit des enfants issus de familles nécessiteuses et de personnes en situation handicap.