Maroc: Dialogue interculturel - L'Allemagne salue des liens 'extraordinaires' avec le pays

Fès — L'ambassadeur d'Allemagne au Maroc, Robert Dölger, a salué, mardi à Fès, les "relations extraordinaires" existant entre son pays et le Royaume.

"Le Maroc et l'Allemagne ont réussi à renforcer et à approfondir leurs relations de manière extraordinaire", s'est réjoui le diplomate allemand qui s'exprimait lors d'un colloque international sur le "Patrimoine oral et régional dans la recherche et dans l'enseignement universitaire et scolaire".

Mettant en avant l'excellence des relations existant entre les deux pays notamment dans le domaine de la coopération universitaire, M. Dölger a fait savoir que l'Allemagne se classe en troisième position après la France et l'Ukraine en tant que destination privilégiée pour les étudiants marocains.

Il a précisé qu'au cours de l'année 2022, 6.200 étudiants marocains ont entrepris des études dans plus de 400 universités allemandes, principalement dans les domaines de l'ingénierie, du droit, des sciences sociales, des mathématiques et des sciences naturelles.

"En 2023, plus de 600 universitaires marocains ont été soutenus dans des établissements d'enseignement supérieur et de recherche allemands par le Service allemand des Echanges universitaires (DAAD)", a-t-il ajouté.

L'ambassade à relever que suite aux nouvelles structures créées par le ministère marocain de l'Enseignement Supérieur avec le PACTE ESRI 2030, qui mettent en avant non seulement les compétences digitales mais aussi linguistiques, le DAAD et l'Institut Goethe veilleront à élargir davantage l'offre de possibilités d'apprentissage de l'allemand, notamment dans le contexte universitaire.

Dans ce cadre, il a souligné qu'en 2023 plus de 70 coopérations ont été enregistrées entre le Maroc et l'Allemagne, notant que ces coopérations pourront être prolongées, alors que des nouvelles peuvent être lancées.

A ce sujet, M. Dölger s'est réjoui d'annoncer la visite d'une délégation du DAAD à la fin du mois de novembre au Maroc. "Cette délégation, qui rendra, entre autres, visite aux universités de Rabat, Fès, Casablanca et Marrakech, a pour but d'évaluer les possibilités de renforcement de la coopération universitaire entre le Maroc et l'Allemagne, car nous y voyons beaucoup de potentiel", a-t-il fait savoir.