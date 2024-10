Sénégal: Le Sénégal ne renouvelle pas le contrat de son sélectionneur Aliou Cissé

Aliou Cissé était en poste depuis presque dix ans. La décision a été prise par Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports.

La ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye a refusé de renouveler Aliou Cissé à son poste pour trois raisons. La première est de ne pas être parvenu à remplir les objectifs qui lui avaient été assignés, à savoir un nouveau titre de champion d'Afrique lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, mais surtout une qualification en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Deuxième motif invoqué par la ministre : la régression des Lions de la Teranga au classement Fifa. Troisième raison, plus curieuse : un risque de désaffection entre Aliou Cissé et les Sénégalais.

Khady Diène Gaye a demandé ensuite à la Fédération sénégalaise de football de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la participation du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions affrontent le Malawi dans dix jours à Dakar pour la 3e journée de ces qualifications.

La Fédération, après avoir pris acte de la décision de la ministre, donne mandat à son président et au directeur technique national pour mettre en place un staff intérimaire. Une page se tourne pour les Lions de la Teranga, avec ce départ d'Aliou Cissé, en poste depuis neuf ans et demi. C'est avec lui que le Sénégal a remporté sa première CAN en 2022. Il a aussi qualifié l'équipe aux mondiaux successifs, en 2018 et 2022.