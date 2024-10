Nigeria: « Non aux prêtres qui font de la politique sans autorisation » - L'avertissement des évêques

Abuja — Non à l'entrée des prêtres dans l'arène politique. C'est ce qu'a rappelé la Conférence épiscopale du Nigeria dans une déclaration publiée le 1er octobre, signée par Mgr Lucius Iwejuru Ugorji, archevêque d'Owerri et président de la Conférence des évêques catholiques du Nigeria (CBCN), et par Mgr Donatus Aihmiosion Ogun, évêque d'Uromi et secrétaire de la CBCN.

« Au fil des ans, affirme le communiqué, certains prêtres au Nigeria, sans les autorisations nécessaires délivrées par les autorités ecclésiastiques compétentes, se sont aventurés dans la politique active ou dans l'exercice de fonctions publiques. Cette situation ne contrevient pas seulement aux lois universelles de l'Eglise (Canon 285 §3 et Canon 287 §2) mais a scandalisé la grande majorité des fidèles du pays ».

C'est pourquoi le CBCN, en accord avec le Dicastère pour l'évangélisation et le Dicastère pour les textes législatifs, a décidé que les clercs qui, malgré les avertissements, continuent à avoir une conduite non conforme, seront sanctionnés sur la base du canon 1333, qui prévoit la suspension de tout ou partie des actes du pouvoir d'ordre ; de tout ou partie des actes du pouvoir de gouvernement ; de l'exercice de tout ou partie des droits ou fonctions inhérents à l'office.

Si le prêtre qui a déjà été soumis à la sanction précédente persiste dans sa conduite, la sanction prévue par le canon 1371 § 1 lui sera imposée (« Celui qui n'obéit pas au Siège Apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur qui légitimement lui commande ou lui interdit, et qui après avertissement persiste dans sa désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, par la censure ou la privation de l'office ou par d'autres punitions prévues par le canon 1336, §§ 2-4 »). Les mêmes normes s'appliquent aux religieux et religieuses.

« Il s'agit d'une question d'une extrême gravité et nous appelons tous les prêtres à observer fidèlement les lois canoniques et à se consacrer à leurs devoirs sacrés avec la plus grande fidélité et le plus grand dévouement », conclut le message.