Sénégal: Le CROUS de Diamniadio rend hommage à Amadou Mahtar Mbow

Dakar — Le Centre régional des œuvres universitaires sociales (Crous) de Diamniadio a rendu hommage à Amadou Mahtar Mbow, saluant l"'engagement académique", le "leadership international" de l'ancien directeur général de l'Unesco (1974 à 1987), décédé le 23 septembre dernier, à l'âge de 103 ans

" Je m'incline devant la mémoire de ce géant qui a su allier engagement académique, leadership international et service public", a déclaré sa directrice, Fama Dieng, dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon elle, c'est avec une profonde tristesse que la communauté universitaire, nationale et internationale a appris le décès du Professeur Amadou Mahtar Mbow, éminent intellectuel et parrain de la deuxième université de Dakar qui laisse derrière lui, "un héritage incommensurable, marqué par son engagement inébranlable pour l'éducation, la culture, et le dialogue des civilisations."

"Le choix de donner son nom à la deuxième université de Dakar est un hommage mérité à une vie d'exception, dédiée à l'émancipation des peuples par le savoir", a-t-elle souligné.

"Ce nom n'est pas seulement un hommage à une carrière brillante, mais aussi, une reconnaissance de son rôle dans l'émancipation des esprits africains et son combat pour un accès universel à l'éducation", explique Mme Dieng.

A l'en croire, "le décès du Professeur Amadou Mahtar Mbow est certes une perte incommensurable", mais "il reste vivant à travers ses oeuvres, ses idées, sa vision d'une Afrique fière, éduquée et rayonnante qui continue d'inspirer les générations futures et l'université qui porte son nom."

Au nom du Crous de Diamniadio, du personnel administratif, technique et de service (PATS), des étudiants du campus, elle a exprimé sa "reconnaissance éternelle à cet homme d'exception", priant par la même occasion pour "le repos de son âme", et la perpétuation de son héritage pour "illuminer le chemin de ceux qui oeuvrent pour un monde plus juste, plus instruit et plus humain."

Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow a grandi à Saint-Louis, une ville historique du Sénégal, qui fut un creuset de la formation des élites africaines. Très jeune, il s'illustre par son engagement pour l'éducation et son désir profond de servir son pays et son continent. Après des études à l'École normale William Ponty et à l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud en France, il revient au Sénégal avec un seul objectif : transmettre le savoir et participer à l'éveil d'une Afrique indépendante

Un leader à l'UNESCO à la carrière internationale rayonnante

En 1974, le Professeur Mbow accède au poste de directeur général de l'UNESCO, devenant le premier Africain à diriger cette prestigieuse institution internationale. Son mandat, marqué par un plaidoyer constant pour le développement des pays du Sud, la décolonisation culturelle et la promotion de la liberté de la presse, a profondément transformé l'organisation.

Sous sa direction, l'UNESCO devient un espace de dialogue pour la paix, la culture et l'éducation universelle. Il a été un fervent défenseur du "Nouvel Ordre mondial de l'information et de la communication" (Nomic), une initiative visant à rééquilibrer les flux d'information entre le Nord et le Sud, afin de permettre aux pays en développement de contrôler leur propre récit.

Malgré les nombreuses pressions et critiques, il est resté fidèle à ses principes, défendant avec ferveur la cause des nations marginalisées.

Un éternel engagé

Le Professeur Amadou Mahtar Mbow ne s'est jamais arrêté de servir, même après avoir quitté l'UNESCO. À 89 ans, il a présidé la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) au Sénégal, montrant ainsi son engagement indéfectible pour un Sénégal meilleur.

Cette commission, chargée de réfléchir sur les réformes nécessaires pour améliorer la gouvernance et la démocratie au Sénégal, témoigne une fois de plus de son amour pour son pays et de son désir de voir une jeunesse sénégalaise outillée pour relever les défis du futur.

En 2015, le Sénégal décide d'honorer cet homme d'exception en donnant son nom à la deuxième université publique de Dakar. Situé à Diamniadio, cet établissement se veut un lieu d'apprentissage, d'ouverture et d'innovation, qui forme les leaders de demain tout en restant profondément ancré dans les valeurs africaines.

De son vivant, feu Amadou Mahtar Mbow avait offert à cette université, sa bibliothèque personnelle composée de milliers de livres.