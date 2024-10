Sénégal: Transport urbain à Dakar - Un calvaire au quotidien des usagers

tribune

A Dakar, le transport est un problème que vivent les usagers au quotidien. Avec le programme de renouvellement de la flotte pour moderniser les transports urbains que le gouvernement a mis en place depuis 2005, les habitants de la capitale sénégalaise ont cru que leur routine du côté du transport allait s'alléger.

Avec des moyens de transport comme le Train Express Régional (TER), les Bus Rapid Transfer, les bus TATA ou encore Dakar Dem Dikk, les populations espéraient un désengorgement de la ville afin de soulager le calvaire qu’ils vivaient au quotidien. Malheureusement, avec des embouteillages infernaux, des routes endommagées par les pluies et le manque de canalisation, le problème est loin d'être réglé.

En effet, les intempéries de la semaine dernière ont endommagé les rails du Ter, causant un ralentissement des trams et une lenteur du trajet, résultat, tous ceux qui avaient l'habitude de le prendre au petit matin se sont retrouvés dans une situation compliquée, impliquant le retard de bon nombre de personnes.

Sur la route nationale, les eaux de pluie stagnantes n'ont fait qu'empirer les choses car les véhicules se forment en file indienne poursuivant leur route lentement. Dès lors, la question qu'il faut se poser est la suivante : à quand le désengorgement de Dakar ? Quelles sont les causes de ce fléau qui empêche la ville de respirer ? On ne saurait le dire. Force est de constater que l'Etat a du pain sur la planche pour remédier à cette situation. Avec les derniers bijoux du transport urbain, les citadins croyaient sortir du calvaire des embouteillages, malheureusement on constate que la situation est devenue de mal en pis.

En ce qui concerne le nombre à respecter, on se retrouve avec des bus pleins, en surnombre causant des évanouissements et des malaises pour les usagers. A côté des bouchons, on assiste à un manque total de respect des conducteurs et des receveurs qui entassent les usagers comme des sardines. Ainsi, il est nécessaire que les autorités prennent des mesures radicales avant que l'irréparable ne soit commis.

Au Sénégal, on vient de fêter le 22ème anniversaire du naufrage du Joola qui a fait plus de 1500 morts, avec une surcharge inestimable du bateau qui a abouti à des pertes de vies humaines. Tout ceci pour dire qu'on devrait apprendre de nos erreurs et respecter le nombre de places prescrites pour chaque moyen de transport.

Entre cherté du transport et stress de ne pas être en retard au boulot, les usagers des transports urbains se disent exténués face à cette situation. Pour Moustapha, un jeune homme qu'on a croisé dans le bus “cette situation est le fruit d'une ville mal assainie. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, des programmes pré-hivernaux pour assainir la ville seront établis pour stopper ce qu'on vit en ce moment".

Assurément, il faut noter que le problème du transport urbain est un défi sur lequel le gouvernement devrait se focaliser d'une manière sérieuse, car cela devient un impératif pour les citadins et les usagers des transports urbains.

Avec quelques gouttes de pluie, nul ne peut plus vaquer à ses occupations, nous n'osons même pas espérer qu’avec de fortes pluies, que la capitale sénégalaise survivrait.