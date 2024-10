Madagascar: Nosy be - Deux villages de pêcheurs dotés de maisons solaires

Actuellement, les villages de pêcheurs d'Antafondro et d'Ampasimpohy comptent plus de cent bénéficiaires de l'électricité solaire. L'arrivée de l'énergie solaire a un impact direct sur la vie sociale des usagers de l'électricité dans ces deux villages, notamment situés au pied de la réserve naturelle intégrale de Lokobe, dans la partie Sud-est de l'île de Nosy Be.

Le parcours a débuté par le déplacement à Tsiafajavona-Vakinankaratra de quatre femmes issues de ces deux villages pour suivre une formation de six mois en énergie solaire. Un projet initié par le programme Barefoot College Madagascar, qui a pour objectif de former, de renforcer les capacités et d'accompagner les femmes issues des villages les plus éloignés de Madagascar dans le domaine de l'électrification solaire, afin qu'elles deviennent des agents de changement pour leurs villages et leurs communautés.Une fois de retour dans leurs villages, les « Solar Mamas » prennent en charge les travaux techniques.

Le projet Kobaby travaille avec la communauté de base pour la conservation de la biodiversité dans diverses parties de la région Diana. il se concentre plus particulièrement sur neuf aires protégées (AP), dont six nouvelles aires protégées et trois aires protégées gérées par Madagascar National Parks, y compris le parc national de Lokobe.

Il a soutenu les gestionnaires pour que la communauté locale puisse bénéficier un service de base comme l'électricité, et pour que les femmes dans ce village deviennent de véritables leaders du développement pour leur bien-être. La constitution d'un réseau de « Solar Mamas» permet à des ménages ruraux isolés d'avoir un accès durable aux services de l'électricité solaire.

Dans cette optique, le projet prévoit de collaborer avec deux gestionnaires d'aires protégées, à savoir Madagascar National Parks (MNP) et WCS, à travers la construction de maisons solaires. Jusqu'à présent, seul le parc national de Lokobe, géré par MNP, a pu mener le processus à terme.

Aspirations

Les quatre "Solar Mamas" d'Antafondro et d'Ampasipohy, formées en 2019, ont dû louer une maison dans leur village en attendant la construction de leur maison solaire. Face à leur aspiration, le gestionnaire du parc a frappé à la porte du projet Kobaby.

Ainsi, deux maisons solaires d'une valeur de plus de 375 millions d'ariary ont été construites dans les villages d'Antafondro et d'Ampasipohy grâce au financement obtenu de ce projet environnemental. Actuellement, ces quatre « Solar Mamas » et environ cent quatre-vingts ménages bénéficient d'installations électriques pour leur éclairage et autres activités commerciales.

Les Mama Solars mettent deux types d'équipements solaires en location et assurent leur entretien et réparation si nécessaire. La demande locale est importante, et le comité solaire se forme et doit assurer la rentabilité de l'activité et la promotion des produits solaires pour pouvoir acquérir de nouveaux équipements et répondre aux nouvelles demandes d'installation.

« L'arrivée de l'énergie solaire a un impact direct sur la vie sociale des usagers de l'électricité. Les ménages ne se préoccupent plus des dépenses journalières en pétrole et en bougies. Nous louons l'apport du projet Kobaby qui soutient l'émancipation des femmes rurales par le développement de l'accès à l'énergie solaire dans leurs villages. Tout cela s'inscrit dans notre objectif de concilier conservation et bien-être humain», a expliqué Cynthia Mahatondra, directrice du parc Lokobe.