Madagascar: Début de la réhabilitation des routes dans la capitale

Les travaux de réfection des routes dans la ville d'Antananarivo débutent. Le ministère des Travaux publics offre un coup de pouce à la Commune urbaine d'Antananarivo et à la région Analamanga.

Traitement en profondeur. Les nids de poule disparaissent sur la Route circulaire entre Rasalama et Ampandrana. Des engins décapent la chaussée sur ce tronçon de route depuis la nuit de lundi. Les travaux avancent rapidement, s'enchaînant avec la mise en place de la couche de base, hier. L'entreprise Magic Construction, à qui sont confiés les travaux, envisage la pose de l'enrobé à partir de jeudi.

Ces travaux marquent le coup d'envoi de la réfection des routes dans la ville d'Antananarivo. Le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, annonce la réfection « urgente » des points noirs dans la capitale, « selon les instructions du chef de l'État, Andry Rajoelina, suite aux plaintes des riverains ».

Les travaux incluraient près de vingt axes, financés par les ressources propres de l'État. Ils seraient terminés en deux mois, avant la saison des pluies.

Beaucoup à faire

Les détails ne sont pas encore divulgués. Ce qui serait déjà certain, c'est la réfection de la route entre Besarety, Rasalama et Ambanidia. Mais il y a encore beaucoup à faire, comme la route à Mandroseza, celles à Ambodin'Isotry devant l'EPP, Ampasampito-Andraisoro qui a déjà été décapée, Ambatomaro, Mausolée-Andraisoro, Betongolo, Andravoahangy, Analakely derrière les Pavillons.

%

« Reconstruction ». C'est le terme utilisé par Thierry Vita Botsy, conducteur de travaux au sein de l'entreprise Magic Construction, pour décrire les travaux effectués. « Le traitement en profondeur est inévitable, car la couche de base est irrécupérable», souligne Thierry Vita Botsy. Les nouvelles chaussées seraient faites pour durer, à quelques conditions. « La garantie de cette route est de 5 ans, mais elle devrait durer plus de dix ans, si les travaux d'entretien de la route et le curage des réseaux d'assainissement sont effectués régulièrement, et si la limite des charges des camions est respectée », explique ce technicien.

Les réseaux d'évacuation des eaux dans la ville d'Antananarivo, dont la grande majorité est bouchée, provoquent beaucoup de dégâts. À chaque saison des pluies, l'eau stagne sur les chaussées, créant ainsi des nids de poule. Par ailleurs, la fuite d'eau souterraine, suite à l'usure des conduites d'eau de la Jirama, est un autre ennemi du goudron. La Jirama profiterait de ces travaux pour remplacer ses tuyaux souterrains.

Circulation coupée sur la Route circulaire

Les usagers de la Route circulaire entre Ampandrana et Antsakaviro sont obligés de changer de trajet. La commune urbaine d'Antananarivo annonce la réorganisation de la circulation aux alentours de la Route circulaire, avec les travaux de réfection réalisés cette semaine. La rue Pastora Rabeony Hans, située entre l'arrêt Stop Ampandrana, l'ambassade d'Allemagne et l'EPP Vohibola, ainsi que la rue Razafindralambo Pierre, entre Nane, l'ambassade de Libye et la banque BOA Ampandrana, seront fermées à la circulation de tous véhicules entre 9 heures et midi.

Et le soir, de 19 heures jusqu'au lendemain matin. Tous les arrêts sur cet axe sont suspendus pendant les travaux. Les véhicules en provenance d'Antsakaviro doivent passer par Ampahibe, Betongolo et Besarety pour rejoindre Andravoahangy. Et vice versa. Les transporteurs s'en plaignent, car leur consommation en carburant augmenterait avec ce nouveau trajet