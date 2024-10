Afrique: CAN 2025 - La liste à dévoiler au dernier moment

Le temps passe vite. La liste des Barea pour les prochains matchs contre la Gambie se fait attendre, alors que le premier match est programmé le 11 octobre au Maroc.

Plus que dix jours. La liste définitive des Barea se fait toujours attendre. Les amoureux du ballon rond malgaches ont attendu la publication de la pré-liste deux semaines avant la fenêtre FIFA qui débutera le 7 octobre, mais toujours rien jusqu'ici. Madagascar jouera dans plus d'une semaine deux matchs contre la Gambie dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations.

Sept Barea, quatre locaux et trois expatriés, dont deux sans club, avaient entamé le regroupement, un entraînement quotidien sous la houlette du coach Rôrô et de son staff, depuis le 23 septembre sur le terrain annexe à Mahamasina. « C'est une question de stratégie, comme font les autres équipes », argumente le sélectionneur Romuald Rakotondrabe lors du coup d'envoi du rassemblement il y a une semaine, affirmé par le président de la commission communication et marketing de la fédération, Thierry Serge Tsitoara.

D'après notre source, « la délégation quittera le pays le vendredi 4 octobre et la liste définitive des joueurs sera dévoilée avant le départ », soit une semaine avant le match. Le coach Rôrô, comme toute l'équipe de la fédération, évite surtout les commentaires et critiques sur les réseaux sociaux. Il est devenu de plus en plus compliqué ces derniers mois de recueillir des informations sur les Barea auprès de la fédération.

Pas droit à l'erreur

Le premier match que Madagascar devrait accueillir aura lieu le 11 octobre à 17h, heure malgache, au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc. Trois jours plus tard, le match retour se jouera également sur le sol marocain, mais au stade El Abdi El Jadida, le 14 octobre, toujours à 17 heures. Les Barea occupent, après les deux premières journées, la quatrième et dernière place du groupe A, crédités d'un point. Madagascar s'est incliné en première journée devant la Tunisie (0-1), puis a été tenu en échec par les Comores.

La Tunisie se hisse à la première place provisoire avec 6 unités, après son parcours sans faute de deux victoires en autant de matches. Elle s'est imposée d'entrée contre la Grande Île avant d'écarter la Gambie (2-1). Les Comores se trouvent à la deuxième place, créditées de deux points après deux matchs nuls, un partout contre la Gambie et Madagascar. Et la Gambie occupe le troisième rang avec un point, comme Madagascar. Elle est mieux classée grâce à ses deux buts marqués. Pour pouvoir espérer revenir dans la course et poursuivre l'aventure dans la sérénité, les hommes du coach Rôrô sont condamnés à assurer la victoire lors des prochains matchs.