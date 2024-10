Maroc: Marrakech à l'heure de la 11è édition de Devoxx Morocco, le rendez-vous incontournable des développeurs

Marrakech — Plus de 700 participants passionnés par les dernières innovations technologiques, des experts et des décideurs, issus de plus de 30 pays, se sont donnés rendez-vous, du 02 au 04 octobre à Marrakech, à l'occasion de la 11ème édition de Devoxx Morocco, la plus grande conférence dédiée aux développeurs en Afrique.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement phare, organisé par xHub, s'est imposé comme une plateforme de convergence pour les développeurs, entrepreneurs, décideurs et leaders mondiaux du secteur technologique et de la transformation numérique.

La cérémonie d'ouverture de Devoxx Morocco 2024 a été marquée par deux présentations de deux conférencières de renommée mondiale, à savoir Katie Gamanji et Lize Raes.

Dans son intervention, Mme Gamanji, experte de renom chez Apple, a expliqué comment les outils cloud natifs, tels que Kepler et KEDA, un opérateur conscient du carbone, peuvent être utilisés pour estimer la consommation d'énergie et les émissions de carbone des charges de travail.

De son côté, Mme Raes, Product Manager et Developer Advocate chez Naboo.ai, a captivé l'audience avec son expertise et ses perspectives sur les tendances actuelles du développement logiciel.

Dans sa présentation sur le thème "L'échec est un mythe : coder avec joie et innovation", la conférencière a mis en avant la puissance d'une approche d'apprentissage enfantine sur le lieu de travail et comment la curiosité, le jeu et l'expérimentation peuvent transformer l'expérience de programmation.

Dans une déclaration à la MAP, le président fondateur de Devoxx Morocco, Badr El Houari, a souligné que cette édition mettra une fois de plus en lumière les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la science des données et les langages de programmation, avec un accent particulier sur le cloud computing, auquel les organisateurs ont consacré une place de choix, avec des sessions animées par des experts de renommée et des fondateurs de startups et d'idées innovantes entre autres.

Tout en soulignant que le Maroc dispose d'une jeunesse talentueuse et innovante, il a relevé que Devoxx Morocco s'inscrit dans la dynamique de former les jeunes dans les nouvelles technologies, les faire rencontrer avec les experts internationaux et prendre connaissance des récentes nouveautés de l'IT.

Dans une déclaration similaire, Amine Maârouf de l'entreprise xHub, a souligné que Devoxx Morocco est une véritable célébration du partage de connaissances et de la création de communautés unies par la passion de la technologie.

Et d'indiquer que cette 11è édition prévoit des keynotes inspirantes, des ateliers interactifs et des conférences spécialisées, animées par des experts de renommée, soulignant que cet événement soutient la formation et le développement des compétences numériques au Maroc.

De son côté, Sébastien Blanc, un expert français, qui participe pour la cinquième fois à Devoxx Morocco en tant qu'intervenant, a relevé que cet événement unique en Afrique représente un rendez-vous important dédié au partage et à l'échange des expertises, notant que l'engouement au Maroc pour les nouvelles technologies s'est traduit par l'implantation d'entreprises marocaines du secteur dans plusieurs pays, tels que l'Espagne et le Canada.

Le conférencier a fait savoir que dans sa présentation dans le cadre de cet événement, il passera en revue l'essentiel de l'art des opérateurs Kubernetes, ses concepts fondamentaux et son importance dans le DevOps moderne.

Organisé sous l'égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative, Devoxx Morocco est la plus grande conférence dédiée aux développeurs en Afrique, réunissant les experts des technologies les plus reconnus au monde.

Depuis son lancement, cette plateforme offre des rencontres autour des dernières innovations en Java, Cloud, Big Data, IA, DevOps, Blockchain, permettant aux acteurs du secteur de se retrouver pour échanger sur les enjeux du futur.

xHub est une entreprise marocaine dédiée à l'innovation technologique, connectée à un réseau mondial d'experts IT. Elle ambitionne de devenir un catalyseur des talents numériques au Maroc et en Afrique, et continue d'offrir des solutions à forte valeur ajoutée à ses clients.