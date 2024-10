Maroc: L'ICESCO certifiée 'Organisation innovante' par l'Institut mondial de l'innovation des États-Unis

Mascate — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a été certifiée "Organisation Innovante" par l'Institut mondial de l'innovation (GInI) des États-Unis, l'une des éminentes institutions internationales spécialisées dans ce domaine.

Cette nouvelle certification "Organization Innovation Certificate (CInOrg)" constitue une reconnaissance internationale des efforts de l'ICESCO et un témoignage de ses réalisations pionnières dans la promotion de l'innovation et le soutien aux jeunes des pays du monde islamique, à travers le lancement et la mise en oeuvre de programmes et projets novateurs répondant aux aspirations de ces pays, indique un communiqué de l'Organisation.

Cette annonce a été faite par le Directeur général de l'ICESCO, Salim M. AlMalik, qui intervenait lors de la séance d'ouverture de la première journée de la 3e Conférence des ministres de l'Éducation de l'ICESCO, organisée les 2 et 3 octobre à Mascate au Sultanat d'Oman, en coopération avec le ministère omanais de l'Éducation et en coordination avec la Commission nationale omanaise pour l'éducation, la culture et les sciences.

A cette occasion, M. AlMalik a exprimé sa grande fierté pour cette réalisation, affirmant que cette certification démontre clairement l'engagement de l'ICESCO à intégrer l'innovation dans tous les aspects de son travail, depuis la formulation des politiques jusqu'à la mise en oeuvre de programmes et d'initiatives sur le terrain avec ses États membres et partenaires, dans le but de réaliser le développement durable.

L'ICESCO a obtenu cette certification internationale après une évaluation rigoureuse et approfondie de sa politique d'innovation, de sa méthodologie d'exécution des programmes innovants et de leur impact sur ses États membres. Cette évaluation, menée par les représentants de l'Institut mondial de l'innovation, a confirmé que l'ICESCO répond aux normes de la certification "Organization Innovation Certificate (CInOrg)" au niveau "Champion".

A cet égard, l'ICESCO a également organisé une session de formation à la certification "Professionnel certifié de l'innovation" de l'Institut mondial de l'innovation, souligne le communiqué, notant que cette formation, d'une durée de cinq jours, a bénéficié à 26 experts et membres du personnel de l'administration générale de l'Organisation.

Cette formation vise à renforcer leurs compétences en gestion de l'innovation, incluant des modules sur les techniques de créativité, les stratégies efficaces de brainstorming, les phases structurées des projets innovants et l'exploitation des données pour orienter les prises de décision. Elle a également abordé les rôles clés des gestionnaires d'innovation pour diriger des projets et former des équipes cohérentes et créatives, relève la même source.