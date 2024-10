Maroc: Casablanca-Settat - Cérémonie en l'honneur des lauréats du Prix des prêches du vendredi

Casablanca — Une cérémonie de remise des prix a eu lieu mercredi au Complexe administratif et culturel des Habous à Casablanca, en l'honneur des prêcheurs lauréats du Prix des prêches du vendredi (Khotab Minbariya) au niveau de la région Casablanca-Settat.

Ce prix honorifique, créé par le Conseil supérieur des oulémas dans le but de motiver et encourager les prêcheurs à améliorer leurs performances, a été décerné, pour cette 5è édition du Prix au titre de l'année 1445 de l'Hégire, à 16 prêcheurs représentant les différentes préfectures et provinces de la région.

Dans une allocution de circonstance, Mohamed Mechane, président du Conseil régional des oulémas de Casablanca-Settat, a souligné que la remise de ce prix s'inscrit dans le cadre de l'attention continue dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les préposés religieux et les prêcheurs du vendredi.

Il a ajouté que cette distinction représente "une opportunité de célébrer les prêcheurs qui ont excellé dans l'art oratoire, prouvant que la bonne parole est la clé des cœurs et des esprits", mettant en exergue la capacité de ces figures influentes à inspirer et à transmettre des idées et des émotions de manière subtile et éloquente.

Dans ce sillage, M. Mechane a précisé que "la prédication n'est pas qu'un ensemble de mots prononcés, c'est un message porteur de valeurs et de principes, contribuant à l'édification d'une société consciente et éduquée", ajoutant que le prêcheur efficace est celui qui sait impacter son auditoire et l'inciter à adopter les actions positives qu'il prône.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence, notamment, de Saïd Chabar, secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, des présidents des conseils scientifiques locaux de la région, du délégué régional du ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que d'imams, de prêcheurs et de membres des conseils des oulémas.