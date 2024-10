Addis Abeba — Les athlètes d'Afrique de l'Est doivent suivre une voie qui allie nature et connaissances scientifiques pour rester performants, selon des scientifiques du sport.

L'exposition de photos d'athlètes éthiopiens, qui se tient depuis le 20 juin 2024 à l'Alliance Ethio Francaise, sur le thème « L'Éthiopie est la terre des vainqueurs », s'est achevée hier soir.

L'objectif de cette exposition est d'inspirer les autres et de les encourager à réaliser leurs rêves en se souvenant des athlètes éthiopiens et en les honorant.

Lors du programme de clôture, des athlètes d'Afrique de l'Est, dont l'Éthiopie, ont présenté et discuté des compétences qu'ils ont développées au cours de leur entraînement en haute altitude et des défis qu'ils ont relevés.

Zeru Bekele (Dr.), directeur du département des sciences du sport du College of Natural and Computational Sciences de l'université d'Addis-Abeba, a déclaré que les hautes altitudes où les athlètes éthiopiens s'entraînent et leurs aptitudes naturelles contribuent à leur succès en compétition.

Il a souligné que le fait que les athlètes viennent de hautes altitudes leur permet de respirer avec moins d'oxygène, ce qui contribue à développer plus de force pendant la course que les coureurs qui courent au niveau de la mer ou à des altitudes plus basses.

Il a également indiqué que la course en haute altitude améliore la force musculaire des jambes.

Il a déclaré que l'avantage comparatif naturel des athlètes éthiopiens ne suffit pas à les rendre efficaces à long terme et que leur entraînement et leur pratique devraient être plus étroitement liés à la science.

Dr Zeru a expliqué qu'ils devraient suivre l'approche permettant d'être efficace dans les deux paysages en pratiquant et en s'entraînant non seulement en altitude, mais aussi en altitude réduite.

Il a conseillé aux athlètes de se concentrer sur la préparation psychologique et mentale en plus de l'entraînement physique et de la nutrition.

Vincent Onwera, professeur kenyan de sciences du sport et de l'exercice à l'université KSA, a déclaré que la condition physique naturelle et l'altitude jouent un rôle majeur dans les performances des athlètes kenyans et éthiopiens sur longue distance en Afrique de l'Est en général.

Il a ajouté que le mode de vie et la psychologie de la société contribuent à leur manière à l'efficacité des athlètes.

Cependant, au niveau actuel de l'athlétisme mondial, conscient que les capacités naturelles ne suffisent pas à faire un vainqueur, il a déclaré qu'il était nécessaire d'oeuvrer pour une efficacité continue en associant la nature à l'entraînement et à la recherche scientifiques.

Il a souligné que le changement climatique pollue les ressources naturelles des hautes altitudes et a des répercussions sur l'entraînement des athlètes.

Pour relever ce défi, ils ont suggéré d'utiliser la simulation de tentes d'altitude comme alternative aux environnements de haute altitude avec de faibles niveaux d'oxygène.

Benoit Gaudin, chercheur en sciences sociales et en sciences du sport à l'université de Versailles, en France, affirmé que la nature, l'altitude et le patrimoine génétique ne suffisent pas à assurer la réussite des athlètes.

Il a souligné que les capacités naturelles doivent être associées aux connaissances scientifiques, à l'entraînement moderne et à la formation.