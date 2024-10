Sénégal: Alioune Cissé démis de ses fonctions de sélectionneur national des Lions de la Teranga

La Fédération Sénégalaise de Football a mis fin au contrat d’Alioune Cissé, sélectionneur national des Lions de la Teranga ce mercredi 03 octobre 2024. Cette annonce vient de tomber suite à une lettre confidentielle de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Mme Khady Diène Gaye, portant non approbation de l’avenant de renouvellement pour une année du contrat de l’entraineur de l’équipe nationale A, indique le communiqué de la FSF.

Selon le document, les motifs de ce détachement résultent du fait que le sélectionneur n’assurait plus l’atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l’avenant du 07 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024, en d’autres termes d’assurer une victoire à la CAN 2023 et une qualification en quart de finale à la Coupe du monde 2022, chose qui n’a pas été faite.

A cela s’ajoute la régression de l’équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre la sélection nationale et les sénégalais en général.

Par conséquent, le document renseigne que le ministère des Sports a acté la fin de sa mission à la tête de la sélection et invite la fédération à prendre des dispositions utiles pour assurer la participation du Sénégal à la phase de qualification à la CAN 2025.

Selon les médias sénégalais, Pape Bouna Thiaw, membre du staff technique de la tanière assurera « l’intérim pour la double confrontation contre le Malawi. Il sera épaulé par Serigne Saliou Dia ».

Par ailleurs, la fédération tient à remercier M. Alioune Cissé pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite plein succès à l’avenir, conclut le communiqué.

Malheureusement, celui qu’on dénommé « El tactico » ne sera pas sur le banc des Lions lors de la double confrontation du Sénégal face au Malawi les 11 et 15 octobre 2024 pour le compte des 3éme et 4éme journées des qualifications à la CAN 2025.

Comme indiqué sur le communiqué, la liste des Lions convoqués sera publiée ce vendredi sur le site Web de la FSF et ses plateformes digitales.