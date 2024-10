Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Octobre 2024

Côte d’Ivoire : XIXe Sommet de la Francophonie - Le Président Ouattara a quitté Abidjan pour Paris

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, prendra part à la grand-messe de la Francophonie qui se tiendra, les 4 et 5 octobre, sur les bords de la Seine. Un des pays phares de l’espace francophone, la Côte d’Ivoire, sera dignement représenté au XIXe Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) qui se tiendra à Villers-Cotterêts, à Paris (France), les 4 et 5 octobre. Le Président de la République, Alassane Ouattara, sera, en effet, présent à cette rencontre de haut niveau. Le 1er octobre 2024, le N°1 ivoirien a quitté Abidjan pour Paris, la capitale française qui accueille ce XIXe sommet. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Hydrocarbures - Revendique sa souveraineté sur des îlots riches en pétrole devant la CIJ

Le Gabon a revendiqué mercredi sa souveraineté sur trois îlots potentiellement riches en pétrole, affirmant devant la Cour internationale de justice (CIJ) que son différend territorial avec la Guinée équatoriale avait été réglé en 1974.Les deux nations voisines d'Afrique de l'Ouest se disputent depuis le début des années 1970 Mbanié, une île d'une trentaine d'hectares (0,3 km2), et deux petits îlots de faible altitude, Cocotier et Conga, à une dizaine de kilomètres des côtes. La querelle remonte à 1900, lorsque la France et l'Espagne, alors puissances coloniales, ont signé à Paris un traité établissant les frontières entre les deux pays. Le Gabon soutient qu'un traité ultérieur signé en 1974, la convention de Bata, lui confère la souveraineté sur les îles. Mais la Guinée équatoriale conteste la validité de ce document. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Football/Équipe nationale- Le Gouvernement décide de ne pas prolonger le contrat de Aliou Cissé

L'aventure de Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal de football à pris fin. Le gouvernement à travers le ministère des Sports a demandé et obtenu de la Fédération sénégalaise de football le non-renouvellement du contrat de Aliou Cissé qui était arrivé à terme le 31 août dernier. C'est une décision inattendue dans un contexte de préparation des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, avec les matches des 3 et 4e journées prévues contre le Malawi les 11 et 15 octobre prochains. Selon plusieurs médias, c'est dans une lettre confidentielle que le ministre des Sports Khady Diène Gaye a informé les responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF), avec à sa tête le président Augustin Senghor, du choix du gouvernement de ne pas donner suite à la prolongation souhaitée d'une année du contrat de Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga ( Source :acotonou.com)

Rca : Agriculture- Les caféiculteurs de Mobaye entre déclin et espoir

À Mobaye, les planteurs de café font face à de graves difficultés, notamment la mévente de leurs produits et un manque de matériels et d’engrais. La culture du café, cruciale pour les revenus locaux, est en déclin, poussant de nombreux producteurs à abandonner leur activité. Ceux qui persistent rencontrent des problèmes croissants, comme la chute des prix. Ils sont contraints de vendre leur café à des tarifs très bas, bien en dessous des prix légalement fixés. Le manque de soutien gouvernemental aggrave leur situation depuis plusieurs années. Cependant, ils espèrent que les travaux de réhabilitation du tronçon de route reliant Bambari, Alindao et Kongbo, lancés par le Président de la République Faustin-Archange Touadéra le 16 septembre dernier, améliorent leur avenir. Des précisions d’Ibrahim Bianga.

Mali: Gouvernance- Washington appelle à «programmer et organiser les élections»

Linda Thomas-Greenfield, Représentante des Etats-Unis auprès des Nations Unies, a demandé, lundi 30 septembre 2024, au cours d’une rencontre à New York, aux autorités maliennes «à programmer et organiser les élections».ANew York où se déroule la 79ème assemblée générale des Nations Unies, l’ambassadrice Thomas-Greenfield a rencontré, lundi, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale du Mali en marge de ce important rendez-vous international. Elle a, a cours de cet entretien, «condamné l’attaque terroriste liée à Al-Qaïda qui a eu lieu le 17 septembre». (Source :abamako.com)

Niger : Coopération- Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger

Le Premier Ministre nigérien, M. Ali Mahamane Zeine s’est entretenu, dans la matinée de ce mercredi 2 Octobre 2024 à son cabinet, avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger, M. Allal Al Achab. Aucune communication n'a été faite à la suite de cette entrevue. ( Source :aniamey.com)

Togo : Mois de consommer local 2024- La ministre Mivedor-Sambiani invite la population à privilégier les biens et services locaux

Lomé, Le ministre du Commerce, l’Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kayi Mivedor-Sambiani, a invité la population à privilégier les produits locaux, au cours d’un Talkshow, le lundi 30 septembre à Lomé, en prélude au « Mois du consommer local 2024» placé sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable : enjeux et défis ».« Pour moi, consommer local, c’est une déclaration d’engagement envers le producteur, le PME PMI, l’économie de notre pays, notre jeunesse et c’est la préservation de l’environnement, de la santé publique, de notre culture et c’est un acte qui est important de création de richesses et d’emplois pour le pays. Donc, j’invite tout un chacun à passer du statut de consommateur, de consommer acteur », a-t-elle déclaré. (Source :alome.com)

Burkina Faso : Emballages et sachets plastiques- Le gouvernement décide de l’interdiction totale

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mercredi 2 octobre 2024, le Conseil des ministres. Selon le ministre d’Etat, Porte-parole du Gouvernement, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation. Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant révision de la Constitution. Selon le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Edasso Rodrigue BAYALA, il s’agit de l’avant-projet de loi précédemment transmis à l’Assemblée législature de Transition (ALT) et qui devait être examiné le 2 septembre dernier. Un réaménagement majeur a justifié le retrait dudit avant-projet ramené devant le Conseil des ministres pour examen. ( Source : Burkina24)