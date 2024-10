Cote d'Ivoire: La Mé/Protection de l'environnement - Une convention signée pour la restauration de 2 mille hectares de forêt classée

Dans le cadre de la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts (SPREF), adoptée en 2018 par le gouvernement ivoirien, le ministère des Eaux et Forêts, représenté par Laurent Tchagba, et le Conseil régional de la Mé dirigé par l’ancien Premier ministre, Patrick Achi, ont signé, le lundi 30 septembre 2024, une signature de convention pour l’aménagement de 2 000 hectares de la forêt classée de Agbo 2. L’information est rapportée par le correspondant local du site d’informations générales le meridien.ci

D’une superficie de 4 705 hectares, la forêt classée d’Agbo 2 située à cheval entre les départements d’Akoupé et d’Arrah, a vu son couvert forestier disparaître au fil des années du fait des infiltrations anthropiques annihilant ainsi ses services éco systémiques. Cette convention marque donc le début de la réhabilitation de cette forêt vitale pour la région.

Les principales activités prévues, selon le ministère des Eaux et Forêts, sont la rédaction du Plan d’aménagement de la forêt classée d’Agbo 2 ; la conservation des forêts résiduelles ; le reboisement des zones dégradées et la surveillance. La mise en œuvre de cette Convention favorisera la création de nombreux emplois verts, notamment de pépiniériste, d’éco-garde, de sylviculteur, etc. améliorant ainsi les conditions de vie des populations locales.

Fortement encouragé par le gouvernement, ce partenariat est le deuxième du genre signé entre le ministère des Eaux et Forêts et une collectivité territoriale, après celui avec le Conseil régional du Cavally, signé en 2021, portant sur la gestion de la forêt classée de Goin-Débé. Ces signatures de conventions illustrent bien le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la réhabilitation des forêts classées.

Le code forestier adopté en 2019 dans le cadre de la SPREF va plus loin en impliquant désormais les collectivités territoriales, le secteur privé, les populations locales dans la gestion des forêts classées. La signature de convention portant sur l’aménagement des 2 000 hectares de la forêt classée d’Agbo 2 à Abidjan-Plateau, s’inscrit donc dans la droite ligne de la Côte d’Ivoire de recouvrer 20% de son couvert forestier à l’horizon 2045.