Afrique: Le dodgeball, une discipline sportive en plein essor au pays

Dakar — Le dodgeball, un sport collectif, dont l'objectif est d'éliminer les joueurs adverses en leur lançant des ballons, est en train de se formaliser au Sénégal avec la mise en place, il y a trois ans, d'un Comité national chargé de promouvoir la pratique de cette discipline sportive à travers le pays.

Le dodgeball est une variante sportive de la balle aux prisonniers. Beaucoup l'ont, sans doute, pratiqué dans les cours de récréation ou dans les gymnases de manière récréative. Le but du jeu est que les joueurs d'une équipe tentent d'éliminer leurs adversaires, tout en évitant de se faire toucher eux-mêmes.

Le sport se joue sur un terrain rectangulaire de 17 mètres de longueur et 8 mètres de largeur divisé en deux par la ligne médiane. Il oppose deux équipes mixtes composées d'au moins six participants (quatre garçons, deux filles) chacune qui tentent d'éliminer leurs adversaires en les touchant avec un ballon sans qu'ils réussissent à l'attraper. Le dodgeball est auto-arbitré.

C'est un sport très démocratique qui laisse apparaitre facilement qu'aucun genre n'est exclu pour sa pratique.

A l'aide de cinq ballons (format tissu) ou six ballons (format mousse), deux équipes de six joueurs doivent s'entre -éliminer durant les trois minutes de la manche jusqu'à ce qu'une équipe soit complètement décimée ou bien l'équipe qui garde le plus de joueurs sur le terrain au bout des 3 mn de la manche.

Un match se déroule en deux mi-temps de 15 minutes, où le vainqueur est l'équipe remportant le plus de manches de 3 minutes maximum.

Origines du dodgeball

Le dodgeball serait inspiré d'un jeu pratiqué pour la première fois en Afrique il y a environ 200 ans. A l'époque, les joueurs se lançaient des pierres dans le but de se blesser et même de tuer. Le missionnaire anglais James H. Carlisle intrigué par le jeu est retourné l'enseigner en Angleterre au St. Mary's College.

Il a modifié le jeu en remplaçant les pierres par des balles en cuir. En 1884, l'Américain Phillip Ferguson, de l'université de Yale a redéfini les bases du jeu en lui donnant un rythme plus rapide. En 1905, il écrit les premières règles officielles.

Les collèges américains ont commencé à y jouer et le sport a rapidement évolué pour devenir le dodgeball.

Le dodgeball au Sénégal

Le dodgeball en est à ses débuts au Sénégal. Un Comité national dirigé par Mamadou Djité est mis en place depuis 2021.

"Le comité cherche à développer ce sport. Notre objectif est de vulgariser la pratique du dodgeball au Sénégal afin de faire découvrir de sport au plus grand nombre et d'aller vers sa professionnalisation et permettre au Sénégal de mettre en place des équipes performantes et compétitives", a soutenu le président du Comité national pour la promotion du Dodgeball, Mamadou Djité, dans un entretien avec l'APS.

Selon M. Djité, par ailleurs secrétaire général de la Confédération africaine de dodgeball, "une formation de la petite catégorie et des encadreurs issus de tous les départements du Sénégal est initiée depuis quelques mois pour faciliter la vulgarisation du dodgeball à travers le pays".

Pour le futur, le comité souhaite mettre en place un championnat de dodgeball, selon Mamadou Djité, également membre du comité exécutif de la Fédération internationale de dodgeball.