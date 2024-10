Ile Maurice: Victime d'un vol avec violence, Nooreza Abdoola étranglée devant sa fille

Mercredi après-midi, à la rue Alma, Vallée-Pitot, Nooreza Abdoola, mère de famille de 46 ans et employée dans le secteur médical, a été sauvagement assassinée chez elle. Deux jeunes se sont introduits dans sa maison et, dans un acte d'une violence inouïe, ils l'ont étranglée. Sa fille, témoin de la scène, a pu s'échapper in extremis. Malgré une intervention d'urgence, les médecins n'ont pu que constater le décès de Nooreza Abdoola à son arrivée à l'hôpital.

Quelques jours auparavant, cette même maison avait été ciblée. Samedi dernier, deux jeunes avaient tenté de s'introduire chez Nooreza Abdoola pour lui demander de l'argent. Les caméras ont pu capturer les images des deux jeunes. Selon l'époux de la victime, sa fille a pu reconnaître l'un d'eux. C'est sans doute cette même paire qui, mercredi, a mis fin à la vie de la quadragénaire.

Un voisin, alerté par les appels au secours, a découvert l'horreur. Après avoir entendu les cris désespérés de la victime, il a immédiatement prévenu le fils de cette dernière et s'est rendu sur place. Mais il était déjà trop tard. Les assaillants, vraisemblablement des toxicomanes, avaient déjà pris la fuite.

Le fils de Nooreza Abdoola a retrouvé sa mère, inerte. Avec l'aide du voisin et d'un proche, ils ont rapidement tenté de la sauver en la transportant dans une voiture vers l'hôpital. Malheureusement, leur course contre la montre n'a pas suffi et Nooreza Abdoola a été déclarée morte à son arrivée au centre de soins.

Ce crime atroce a bouleversé les habitants de Vallée-Pitot, qui se sont regroupés devant la maison de la victime. Nooreza Abdoola avait pris un mois de congé pour soutenir sa fille durant la période de ses examens. Aujourd'hui, cette dernière est en état de choc, incapable de surmonter l'horreur vécue.

Quant à l'époux de la victime, il est dévasté et réclame justice, de même qu'un durcissement des lois contre de tels criminels. «Mo lans enn apel à tou Morisien, si ou konn sa de figir la, denons zot. Pa bann figir dan landrwa sa. Lalwa pa sever dan Moris. Zot merit lamor zot osi, met zot pandi. Bizin koup zot parey. Li pa fasil sa, ou al travay, ou retourne ek dimounn finn touy ou madam», lâche l'époux de la victime, dans tous ses états.

Le quartier de Vallée-Pitot a été frappé par une série de vols ces dernières semaines et les habitants sont de plus en plus inquiets. Ils soupçonnent que ces actes barbares soient le fait de toxicomanes prêts à tout pour financer leur addiction. Il y a un an, des voleurs s'étaient introduits chez une habitante et l'avaient violemment agressée.

Hier, des recherches ont eu lieu pour retrouver les deux suspects, qui selon les voisins, ont pris la direction de la montagne. L'hélicoptère de la police a été sollicité pour survoler la région. Plusieurs unités de la police ont aussi été mandées sur place.