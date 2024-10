Ile Maurice: Questions à Pascal Dacruz - «Nous étions le 'Leicester City' de ce championnat»

interview

C'est un vieux routier bourré de talents que nous avons rencontré après le sacre inespéré de la MCB dans le tournoi corporate de Le Five Centre de foot à Terre-Rouge. Pascal Dacruz, capitaine de cette formation banquière, ne cache pas sa joie après la consécration des siens. Pour lui, qui défend les couleurs de la MCB depuis 15 ans, c'est un immense accomplissement car il avait décidé de prendre sa retraite footballistique la saison dernière. Mais l'expérience acquise, l'amour du ballon rond et l'enthousiasme des jeunes qui ont rejoint l'équipe l'ont vite convaincu de revenir. Et il n'aura pas eu tort...

Quelles sont vos impressions après cette consécration dans ce tournoi corporate qu'a organisé Le Five Centre de football à Terre-Rouge ?

C'est avant tout une immense joie et une grande fierté. Avant le début de la ligue, nous nous étions dit que nous devions viser le titre, même si nous savions que c'était un objectif ambitieux. Mais nous l'avons fait lors de cette troisième édition de ce tournoi corporate. J'en profite également pour remercier Le Five d'avoir pris l'initiative d'organiser cette compétition qui devient de plus en plus compétitive année après année.

Quel a été le moment clé dans la victoire de la MCB selon vous ?

Le tournant décisif a été notre victoire contre UBP lors du match retour. Vainqueur des deux éditions précédentes, UBP s'était rapidement installé en tête du championnat dès les premières journées. D'ailleurs, nous avons été battu par l'UBP 4-0 lors de la manche aller (2e journée). Mais au retour ce fut une autre paire de manches. Après les avoir battus, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à y croire encore plus.

Comment évaluez-vous la performance de votre équipe cette saison ?

C'est extraordinaire la fulgurante progression. La saison dernière, nous avions terminé avant-derniers et aurions même pu être relégués. Remporter le titre une saison plus tard est un véritable exploit.

Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à vos adversaires ?

Nous étions les grands outsiders de cette ligue, compte tenu de notre performance très moyenne la saison dernière. Nos adversaires nous avaient peut-être sous-estimés, pensant que nous allions finir par craquer. Mais nous avons tenu bon jusqu'au bout.

En tant que capitaine, comment avez-vous motivé vos coéquipiers avant et pendant les différents matches ?

Tout d'abord, je devais montrer l'exemple en étant présent à chaque entraînement. Il était également important de faire en sorte que chacun se sente impliqué, même si tout le monde n'avait pas forcément le même temps de jeu. Lors des matches, en tant que joueur plus expérimenté, mon rôle était simplement d'apporter sérénité et confiance à l'équipe.

Quels sont les moments les plus difficiles que vous avez rencontrés pendant la compétition et comment les avez-vous surmontés ?

Honnêtement, nous étions sur un petit nuage tout au long de la compétition. Le coup dur est venu avec une défaite contre Cool Expert, à deux journées de la fin. Nous n'avions plus notre destin en main et devions espérer une défaite de UBP contre... Cool Expert ! Ils nous ont cependant bien aidés en battant UBP aussi bien à l'aller qu'au retour.

Quel est le message que vous aimeriez adresser à vos joueurs après cette victoire ?

Que je suis extrêmement fier d'eux. Ce fut un réel plaisir de jouer à leurs côtés. Surtout, un grand MERCI, merci pour leur solidarité du début à la fin.

Quels sont les objectifs pour l'équipe maintenant que vous avez remporté cette compétition ?

Comme vous le savez, la Champions Cup va bientôt débuter, regroupant les meilleures équipes des quatre divisions. Notre objectif sera d'aller jusqu'au bout de cette compétition.

Qu'est-ce que cette victoire signifie pour vous personnellement et pour l'équipe ?

Pour moi, c'est un immense accomplissement. Après avoir joué pour l'équipe de la MCB pendant plus de 15 ans, j'avais décidé de prendre ma «retraite» la saison dernière, mais les jeunes qui ont rejoint l'équipe cette année m'ont vite convaincu de revenir... (rires) ! Pour l'équipe, c'est aussi un grand exploit, car il a fallu se battre durement pour devenir champion. Les adversaires étaient de haut niveau, avec des joueurs évoluant en divisions nationales. C'était une ligue très disputée, un véritable marathon, mais nous avons toujours cru en nos chances tout au long de la compétition.

Y a-t-il un joueur ou un membre du staff que vous souhaitez particulièrement remercier pour cette victoire ?

Tout d'abord, un grand merci à la MCB, en particulier au comité du MCB Club, qui nous a fourni les moyens nécessaires pour permettre à l'équipe d'aller jusqu'au bout. Merci à notre coach, Bruno Randrianarivony, qui nous a une fois de plus menés à un titre de champion, même si je pense que nous étions le «Leicester City» de ce championnat. Un merci spécial à Ryan Janvier, meilleur buteur de la ligue et, selon moi, le meilleur joueur de cette compétition. Merci à tous nos joueurs, qui méritent amplement ce titre de champions. Enfin, un grand merci à nos familles respectives pour leur soutien, car être absent chaque samedi soir pendant 3-4 mois demande beaucoup de compréhension.

Résultats

MCB vs PNL 4-3

UBP vs MCB 4-0

MCB vs COOL EXPERT 6-5

SWAN vs MCB 3-4

MCB vs MANSER SAXON 10-8

PNL vs MCB 5-6

MCB vs UBP 7-6

MBC vs Swan 10-0 W/O

Le classement

STAR LEAGUE

Equipe PTS W D L GF GA GD GP

1 MCB 24 8 0 2 62 47 15 10

2 Cool Expert 22 7 1 2 77 48 29 10

3 UBP 21 7 0 3 58 38 20 10

4 PNL 15 5 0 5 57 36 21 10

5 Manser Saxon 5 1 2 7 63 79 -16 10

6 SWAN 1 0 1 9 16 85 -69 10