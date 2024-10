Sénégal: Le forum 'Eurasia Global' veut être à la hauteur du Forum économique de Saint-Pétersbourg (organisatrice)

Orenbourg (Russie) — Les organisateurs du Forum Eurasia Global se donnent pour objectif d'atteindre le "même niveau" que celui de Saint-Pétersbourg, voire le dépasser, a expliqué sa directrice de programmes, Maria Galitskaya.

"Avec Eurasia Global, nous sommes dans la perspective d'atteindre le même niveau que le forum de Saint Pétersbourg, rendez-vous économique majeur dans l'agenda russe, ou même aller au-delà", a t-elle déclaré lors d'un entretien accordé à l'APS.

Elle promet que "sous peu, les clubs internationaux formés ici s'impliqueront dans d'autres forums (...)".

Selon elle, l'impact du forum Eurasia Global "est réel et palpable", soulignant que "des innovations majeures ont été apportées à cette neuvième édition dont la plus grande reste l'implication de jeunes professionnels".

"Les participants de cette année ne sont pas que des étudiants. Ce sont des professionnels, des maîtrisards, des gens expérimentés dans leur domaine d'expertise, comme le management de projets, la planification évènementielle, le journalisme, les relations internationales, les industries extractives et la coopération internationale", a-t-elle détaillé.

Mme Galitskaya s'est félicité d'avoir pu fourbir, avec ses équipes, un haut niveau d'expérience éducationnelle aux "valeureux participants" au nombre de 600, un nombre dépassant d'une centaine celui qui avait été initialement attendu.

%

Elle a souligné la "présence considérable" des participants africains à ce forum, dont l'une des modérateurs est une Africaine.

"Son rôle est non seulement de faire office de traductrice et d'interprète mais aussi, d'apporter une vision interculturelle sur des sujets tels que le développement durable et des sujets connexes. Belle preuve de notre aspiration à un monde plus inclusif", a-t-elle souligné.

L'un des objectifs les plus du forum est la création de "roadmaps" par les membres des clubs d'amitié internationale.

Le forum Eurasia Global qui se tient dans l'Oblast d'Orenbourg est "unique du fait de ses sessions interactives, de ses ateliers, le mentorat des experts en plus de la connexion directes qu'il aide à créer", selon la directrice de programmes.

Plus de 500 participants, russes et étrangers, prennent part depuis plus d'une semaine, à Orenbourg, en Russie, à la neuvième édition du Forum "Eurasia Global", axée sur le développement de la coopération jeunesse entre les régions russes et différents Etats du monde.

Issus de 130 pays et de 89 régions russes, ces participants auront droit à des programmes dans les domaines culturels et éducatifs.

La rencontre rassemble des jeunes professionnels en journalisme, science politique, relations internationales, industries créatives, sports, etc.

Elle se tient du mardi à dimanche à Orenbourg, une région située à quelque 1 200 kilomètres de Moscou. Cette région a la particularité de se trouver entre deux continents, l'Europe et l'Asie, un fait qui illustre les échanges euro-asiatiques.

La mission principale du forum est de créer une plateforme de communication constructive entre les jeunes de différents pays et de discuter des visions de l'avenir basées sur les traditions et le principe de l'égalité souveraine des Etats.