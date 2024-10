Sénégal: Le programme 'Collectivités territoriales, défense, sécurité et paix' lancé dans la zone centre

Kaolack — Le gouverneur de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, a lancé officiellement mercredi, le programme "Collectivités territoriales, défense, sécurité et paix" (PCTDSP) dans la zone centre (Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine), a constaté l'APS.

Ce programme a été lancé en juillet 2021 grâce à un "partenariat fécond" entre le centre des Hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) de Dakar, et la Fondation Konrad Adenauer (FKA), a expliqué son directeur, le général de brigade Jean Diémé, lors d'un séminaire en présence des élus territoriaux et autres éléments des forces de défense et de sécurité desdites régions.

Selon le directeur du CHEDS, ce programme vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales sénégalaises en matière de sécurité pour l'édification et le maintien d'un environnement sécurisé propice à la cohésion sociale et au développement.

Ce programme couvre les zones ouest, nord, sud, est et centre pour avoir un maillage complet du territoire national, a précisé le général de brigade Jean Diémé. "Nous vivons au quotidien un contexte sécuritaire marqué par la prégnance de nouvelles menaces et l'enchevêtrement de celle-ci", a-t-il fait observer.

"Cette situation nous conduit inéluctablement à une redéfinition de la sécurité avec la nécessaire prise en compte de nouveaux acteurs notamment les jeunes, les femmes, les autorités administratives déconcentrées et décentralisées", a-t-il ajouté.

"D'ailleurs, cette démarche s'inscrit dans la dynamique propulsée par l'Acte III de la décentralisation pour faire de nos collectivités des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable", a dit le général Diémé qui relève que dans la zone centre, les défis sécuritaires sont "nombreux et multiformes".

Aux tensions récurrentes liées à la gestion de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, viennent se greffer les conflits entre agriculteurs et éleveurs, du fait de l'absence, de la mauvaise délimitation ou de la méconnaissance par les pasteurs des couloirs de passage, a-t-il souligné. La zone fait également face à des cambriolages de domicile et magasins de stockage de récoltes, des attaques récurrentes des multiservices, stations et services publics, selon lui.

"Dans ces conditions, il nous est apparu important d'inviter les acteurs majeurs, que sont les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité et membres d'organisations de la société civile, à bâtir de nouvelles synergies, particulièrement en matière de prévention", a insisté le général Diémé.